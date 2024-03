Rękawiczki antystatyczne, znane również jako ESD (Electrostatic Discharge), to specjalistyczne akcesoria zaprojektowane do odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Dzięki zastosowaniu materiałów przewodzących, takich jak mieszanki poliestrowo-nylonowe z domieszką włókna węglowego, rękawiczki te skutecznie zapobiegają gromadzeniu się niebezpiecznych ładunków na powierzchni ręki, chroniąc wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne urządzenia elektroniczne.

Rękawiczki ESD są niezbędne w przemyśle elektronicznym, laboratoriach, szpitalach, a nawet w przemyśle lotniczym i elektrotechnicznym, wszędzie tam, gdzie istotna jest ochrona przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi przez elektrostatykę. Są one wykonane z niepylącej przędzy nylonowej, zapewniającej maksymalną chwytność i czułość na dotyk, niezbędne przy pracy z małymi i delikatnymi elementami. Dodatkowo, warstwa poliuretanowa na palcach zwiększa odporność na ścieranie i poprawia chwyt, co jest kluczowe przy manipulacji małymi częściami.

Grupa RENEX zaprasza do skorzystania z wyjątkowej oferty wiosennej wyprzedaży. W ofercie znajdują się białe rękawiczki antystatyczne z antypoślizgową warstwą na palcach, dostępne w trzech rozmiarach: S, L oraz XL, przeznaczone do różnorodnych zastosowań w branżach, gdzie ryzyko uszkodzenia produktu przez ładunki elektrostatyczne jest wysokie. Cena promocyjna wynosi jedynie 1,50 zł netto za parę, co stanowi niepowtarzalną okazję do zaopatrzenia się w wysokiej jakości rękawiczki ESD.

Zachęcamy do odwiedzenia strony https://sklep.renex.pl/rekawiczki, aby zapoznać się z pełną ofertą i skorzystać z promocji, która trwa do wyczerpania zapasów. To doskonała okazja, aby zabezpieczyć swoje stanowisko pracy oraz zapewnić sobie i swoim pracownikom bezpieczeństwo i komfort pracy na najwyższym poziomie.

Nie przegap okazji na wyposażenie swojego miejsca pracy w produkty najwyższej jakości w atrakcyjnej cenie. Wiosenna wyprzedaż rękawiczek ESD w Grupie RENEX to wyjątkowa okazja do zainwestowania w bezpieczeństwo i efektywność pracy, kluczowe w wielu sektorach przemysłu.

