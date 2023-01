Jak działają rękawiczki antystatyczne?

Rękawiczki antystatyczne, znane też jako ESD (Electrostatic Discharge), działają poprzez odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z powierzchni rękawiczki do ziemi. Są one wykonane z materiałów przewodzących, takich jak np. poliestrowo-nylonowe, które zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na powierzchni ręki, co może powodować uszkodzenia elektronicznych urządzeń.

Rękawiczki esd są szeroko stosowane w przemyśle elektronicznym, a także w laboratoriach, szpitalach i w miejscach, w których istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu z powodu ładunków elektrostatycznych.

Wielka wyprzedaż rękawiczek

Wyprzedaż obejmuje szeroki wybór rozmiarów i warstw oraz będzie trwać do wyczerpania zapasów. Celem akcji jest umożliwienie klientom dostępności wysokiej jakości produktów antystatycznych w atrakcyjnych cenach.

W bogatej wyprzedażowej ofercie rękawiczek antystatycznych znalazły się:

Rękawiczki ESD bez warstwy antypoślizgowej

Rękawiczki ESD z palcami pokrytymi poliuretanem

Rękawiczki ESD z poliestru i syntetycznej gumy

Rękawiczki ESD z warstwą antypoślizgową

Produkty objęte akcją dostępne są na stronie: https://sklep.renex.pl/rekawiczki-wyprzedaz