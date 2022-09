Grupa RENEX rozwija współpracę ZSE we Włocławku

W ramach kolejnego etapu współpracy Grupa RENEX przekazała Zespołowi Szkół Elektrycznych we Włocławku materiały i pomoce dydaktyczne, które posłużą wyposażeniu pracowni elektronicznych. Wparcie objęło sprzęt niezbędny przy pracach serwisowych i produkcyjnych przy zaawansowanej elektronice, w tym mikroskop cyfrowy, stację typu hot-air (gorącego powietrza), pochłaniacz oparów, narzędzia ręczne i materiały zużywalne.

„Jesteśmy zadowoleni, że na terenie Włocławka znajduje się taka szkoła, która profesjonalnie przygotowuje uczniów do zawodu elektronika. Jest profesjonalnie i kompetentnie zarządzana i posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Cieszymy się ze współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych, ponieważ ta współpraca jest dwukierunkowa. My dzielimy się naszym 30-letnim doświadczeniem i kompetencjami w zakresie branży elektronicznej. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych odbywając u nas praktyki często wracają do nas jako pracownicy. Rozpoczynają pracę na stanowiskach niższego szczebla i bardzo często bywa tak, że ucząc się, zdobywając doświadczenie dochodzą do stanowisk kierowniczych.” Komentowała Pani Marzena Szczotkowska-Topić współwłaścicielka Grupy RENEX.

Dzięki nawiązanej współpracy została m.in. wyposażona pracownia montażu elektronicznego w Zespole Szkół Elektrycznych. Jak podkreślają opiekunowie, kluczowym jest kwestia przygotowywania przestrzeni tak, by w jak największym stopniu odzwierciedlała warunki i standardy w nowoczesnych zakładach serwisowych i produkcyjnych. Pozwala to uczniom kończącym szkołę lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Współpraca z Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku wpisuje się w dwie kluczowe sfery działania Grupy RENEX: dostarczania wsparcia dla szeroko rozumianej branży elektronicznej oraz dostarczania wparcia dla społeczności lokalnej.

FILM: https://www.youtube.com/watch?v=ie7Wl0tuBkI

W ramach dostarczania wparcia dla szeroko rozumianej branży elektronicznej Grupa dostarcza szerokie spektrum usług szkoleniowych, doradczych i badawczo-rozwojowych wspomagających rozwój tej dziedziny w Polsce. Dla realizacji tego celu Grupa stworzyła CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, gdzie zainteresowane podmioty mogą uzyskać pomoc w opracowywaniu własnych technologii i zasięgnąć wiedzy specjalistów z szeregu sfer działania Grupy RENEX. W Centrum realizowane są również specjalistyczne szkolenia z zakresu elektroniki, automatyki i robotyki.

W ramach dostarczania wsparcia dla społeczności lokalnej Grupa RENEX angażuje się w szerokie spektrum wydarzeń związanych z województwem Kujawsko-Pomorskim. Grupa wspiera inicjatywy nastawione na rozwój regionu czego doskonałym przykładem może być ubiegłoroczny jej udział jako sponsora w organizowanych we Włocławku Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce.

Więcej na www.renex.pl