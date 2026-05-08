Nowości z JBC w ofercie Grupy RENEX

Wśród nowych produktów znalazła się rączka rozlutowująca DT530, przeznaczona do precyzyjnego usuwania elementów przewlekanych oraz czyszczenia pól lutowniczych. To rozwiązanie, które łączy szybkie nagrzewanie, stabilną temperaturę pracy i skuteczne odsysanie lutowia z ergonomią ważną w codziennej pracy. Kątowa konstrukcja ułatwia prowadzenie narzędzia pod mikroskopem, zwiększając precyzję ruchu i ograniczając zmęczenie operatora podczas dłuższych zabiegów.

Drugą nowością jest wielooosiowy system naprawczy do PCB o maksymalnych wymiarach 13 x 13 cm. To zaawansowane stanowisko zaprojektowane z myślą o precyzyjnym reworku płytek PCB, szczególnie w przypadku bardziej wymagających układów wielowarstwowych. System wspiera równomierne podgrzewanie, ogranicza ryzyko szoku termicznego i zapewnia stabilne pozycjonowanie płytki. W praktyce oznacza to większą kontrolę nad procesem, lepszą powtarzalność oraz wyższy komfort pracy przy zadaniach wymagających wysokiej dokładności.

Ofertę uzupełnia stacja JBC B-IRON z pęsetami BIP-5QB. Rozwiązanie umożliwia wykonanie do 60 procesów naprawczych na jednym ładowaniu, zapewniając dużą swobodę pracy przy małych i gęsto upakowanych komponentach. Zestaw obejmuje nano pęsetę B.TWEEZERS kompatybilną z grotami JBC z serii C115, bazę ładującą BCB do automatycznego ładowania narzędzia po odłożeniu go do uchwytu oraz pęsetę wysokiej precyzji HPTE0C9SA do pewnego chwytu drobnych elementów. System wyposażono również w funkcję Quick Cartridge Exchanger, czyścik grotów z wełną mosiężną oraz membranę antyrozpryskową, co wspiera wygodną i bezpieczną obsługę podczas precyzyjnych prac serwisowych. Stacja B-IRON z pęsetami BIP-5QB to propozycja dla tych, którzy chcą pracować precyzyjnie, wygodnie i bez ograniczeń wynikających z przewodów roboczych. To narzędzie, które wspiera nowoczesny rework SMD tam, gdzie liczy się dokładność, elastyczność i sprawna organizacja pracy.

Nowe rozwiązania JBC dostępne w ofercie Grupy RENEX wzmacniają portfolio narzędzi wspierających nowoczesną elektronikę, od prac serwisowych po zaawansowane procesy produkcyjne. Stacje JBC są już dostępne w ofercie Grupy RENEX.