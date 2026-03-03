Zapowiedź targów TEK.Day Wrocław - 19 marca 2026
TEK.Day Wrocław to jedno z wydarzeń branżowych skierowanych do specjalistów z obszaru projektowania, produkcji i serwisu elektroniki. Spotkanie łączy producentów, dostawców technologii oraz inżynierów odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie procesów w zakładach przemysłowych. Formuła wydarzenia sprzyja bezpośrednim rozmowom technicznym oraz prezentacji rozwiązań wykorzystywanych w codziennej pracy działów produkcyjnych i serwisowych.
2026-03-03, 12:41

Podczas tegorocznej edycji Grupa RENEX zaprezentuje swoje rozwiązania na stoisku 033. Ekspozycja została przygotowana z myślą o pokazaniu realnych konfiguracji stanowisk roboczych oraz narzędzi wykorzystywanych w montażu i naprawie elektroniki.

Centralnym punktem stoiska będzie Stanowisko Reeco Premium Electric o szerokości 1530 mm, wyposażone w bogaty zestaw akcesoriów stanowiskowych. Konfiguracja prezentowana podczas wydarzenia obejmuje w pełni funkcjonalne stanowisko esd, przygotowane w sposób odpowiadający rzeczywistym warunkom produkcyjnym i serwisowym.

Na stoisku zaprezentowana zostanie również liczarka RTG SEAMARK XRAY XC1000, stanowisko serwisowo-montażowe oraz pochłaniacz oparów wspierający bezpieczeństwo pracy przy lutowaniu. Istotnym elementem ekspozycji będą stacje lutownicze JBC w kilku konfiguracjach, umożliwiające prezentację różnych zastosowań - od precyzyjnych prac serwisowych po bardziej wymagające operacje montażowe.

Uzupełnieniem prezentacji będzie lupa do elektroniki REECO oraz w pełni wyposażone stanowisko pracy wraz z krzesłem BIMOS, podkreślające znaczenie ergonomii i organizacji przestrzeni roboczej w środowisku produkcyjnym.

Podczas TEK.Day Wrocław Grupa RENEX zaprezentuje również ofertę szkoleniową prowadzoną przez RENEX Electronics Education Center (RENEX EEC) - największe w regionie Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC oraz jedyne w Polsce Autoryzowane Centrum Szkoleniowe ESA (European Space Agency). Szkolenia te odpowiadają międzynarodowym standardom jakości i obejmują m.in. normy IPC oraz wymagania branżowe stosowane w zaawansowanych procesach montażu i kontroli jakości. Prezentacje i sesje edukacyjne na stoisku poprowadzą doświadczeni trenerzy: Marcin Sudomir - dyrektor działu szkoleń w RENEX EEC z ponad 20-letnim stażem oraz Szymon Szpulecki - Master IPC Trainer z szerokim doświadczeniem w zakresie standardów IPC, zarządzania strefami EPA i naprawy komponentów. Obecność tych ekspertów to nie tylko możliwość zapoznania się z ofertą kursów, ale również unikalna okazja do zadawania pytań dotyczących certyfikowanych szkoleń oraz ich praktycznego zastosowania w procesach produkcyjnych i serwisowych.

Udział w TEK.Day Wrocław będzie okazją do bezpośrednich rozmów z ekspertami RENEX na temat projektowania stanowisk roboczych, doboru narzędzi lutowniczych, organizacji stref ESD oraz optymalizacji procesów montażowych i serwisowych.

Grupa RENEX oferuje również dostęp do konfiguratora mebli antystatycznych REECO oraz wsparcie projektowe obejmujące przygotowanie wizualizacji pomieszczeń Klienta z wykorzystaniem własnych systemów meblowych. Firma realizuje zarówno standardowe konfiguracje, jak i indywidualne rozwiązania dopasowane do specyfiki procesu, przestrzeni oraz wymagań ergonomicznych i ESD.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska 033 i rozmowy o rozwiązaniach dopasowanych do realnych potrzeb procesowych.

KONTAKT / AUTOR
Patrycja Mazurkiewicz
ZAŁĄCZNIKI
490849469_1195413742595692_2166202227143750225_n.jpg brak-alternatywnego-opisu-tekstowego-dla-tego-zdjecia.png linked_in_tek_day.png tek-day-46.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Grupa RENEX
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.