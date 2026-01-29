Grupa RENEX zaprasza na IFAM INTRONIKA ROBOTICS 2026 w Lublanie

Podczas wydarzenia zaprezentowane będą kompletne stanowiska i systemy wykorzystywane w procesach montażu, lutowania i kontroli jakości. Na stoisku Grupy RENEX odwiedzający będą mogli zobaczyć robota lutowniczego REECO RE-2100, system inspekcji rentgenowskiej Seamark X-Ray Counter XC1000 oraz modułowy system transportowy Yamaha LCMR200. W części robotycznej zaprezentowany zostanie także cobot Techman, pracujący na wzmocnionym stanowisku Classic marki REECO. Grupa RENEX posiada status Master Dystrybutora cobotów Techman, odpowiadając za wyłączną dystrybucję tej marki w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Ekspozycję uzupełnią przemysłowe meble i rozwiązania antystatyczne marki REECO. Na stoisku zaprezentowane zostaną stanowisko robocze Premium w wersji Black Edition, stanowisko Classic wyposażone w cyfrowy mikroskop wizyjny do inspekcji Tagarno Trend oraz stanowisko ECO. Pokazane zostaną także mobilne wózki i szafki ESD oraz ekspozytor odzieży ESD marki REECO. Prezentowane rozwiązania umożliwiają budowę ergonomicznych stanowisk roboczych, gotowych do integracji z automatyką i robotami przemysłowymi.

Udział Grupy RENEX w IFAM INTRONIKA ROBOTICS 2026 stanowi okazję do bezpośrednich rozmów z ekspertami Firmy, którzy przedstawią możliwości konfiguracji mebli REECO, a także udzielą informacji na temat oferty Grupy i doboru wyposażenia do indywidualnych potrzeb.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą zarejestrować się za pośrednictwem strony organizatora: REJESTRACJA