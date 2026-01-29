Grupa RENEX zaprasza na IFAM INTRONIKA ROBOTICS 2026 w Lublanie
W dniach 17–19 lutego 2026 roku Grupa RENEX weźmie udział w wydarzeniu IFAM INTRONIKA ROBOTICS, które odbędzie się w Lublanie, w Słowenii. Targi stanowią jedno z kluczowych spotkań branży automatyki, robotyki i technologii produkcyjnych w regionie Europy Środkowo-Południowej. Na stoisku A2-302 Grupa RENEX zaprezentuje rozwiązania dedykowane nowoczesnej produkcji elektroniki oraz zautomatyzowanym stanowiskom roboczym.
2026-01-29, 14:31

Podczas wydarzenia zaprezentowane będą kompletne stanowiska i systemy wykorzystywane w procesach montażu, lutowania i kontroli jakości. Na stoisku Grupy RENEX odwiedzający będą mogli zobaczyć robota lutowniczego REECO RE-2100, system inspekcji rentgenowskiej Seamark X-Ray Counter XC1000 oraz modułowy system transportowy Yamaha LCMR200. W części robotycznej zaprezentowany zostanie także cobot Techman, pracujący na wzmocnionym stanowisku Classic marki REECO. Grupa RENEX posiada status Master Dystrybutora cobotów Techman, odpowiadając za wyłączną dystrybucję tej marki w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Ekspozycję uzupełnią przemysłowe meble i rozwiązania antystatyczne marki REECO. Na stoisku zaprezentowane zostaną stanowisko robocze Premium w wersji Black Edition, stanowisko Classic wyposażone w cyfrowy mikroskop wizyjny do inspekcji Tagarno Trend oraz stanowisko ECO. Pokazane zostaną także mobilne wózki i szafki ESD oraz ekspozytor odzieży ESD marki REECO. Prezentowane rozwiązania umożliwiają budowę ergonomicznych stanowisk roboczych, gotowych do integracji z automatyką i robotami przemysłowymi.

Udział Grupy RENEX w IFAM INTRONIKA ROBOTICS 2026 stanowi okazję do bezpośrednich rozmów z ekspertami Firmy, Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną kompletne stanowiska i systemy którzy przedstawią możliwości konfiguracji mebli REECO, a także udzielą informacji na temat oferty Grupy i doboru wyposażenia do indywidualnych potrzeb.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą zarejestrować się za pośrednictwem strony organizatora: REJESTRACJA

KONTAKT / AUTOR
Patrycja Mazurkiewicz
ZAŁĄCZNIKI
c7242-00_01_58_31-still001.jpg obraz-2.jpg obraz-4.jpg linked_in_robotics.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Grupa RENEX
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.