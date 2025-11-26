Grupa RENEX na Warsaw Industry Week 2025 – kompleksowe rozwiązania dla przemysłu elektronicznego
W dniach 4–6 listopada 2025 roku Grupa RENEX wzięła udział w targach Warsaw Industry Week, prezentując najnowsze rozwiązania wspierające automatyzację procesów w przemyśle elektronicznym i produkcyjnym, a także ofertę marki własnej REECO. Stoisko firmy zostało wyróżnione nagrodą w kategorii „Ekspozycja targowa” za Jakość i Innowacje.
2025-11-26, 13:59

Marka REECO, należąca do Grupy RENEX, obejmuje szeroką gamę produktów wytwarzanych w Centrum Technologicznym RENEX. Podczas targów zaprezentowano m.in. stół przemysłowy Premium Electric+, który dzięki elektrycznej regulacji wysokości i modułowej konstrukcji jest istotnym elementem ergonomicznego stanowiska pracy dopasowanego do potrzeb użytkownika. Rozwiązania REECO wyróżniają się wysoką jakością wykonania, trwałością oraz elastycznością w doborze elementów dodatkowych. Ekspozycję uzupełniały antystatyczne wózki, szafki oraz systemy magazynowe REECO, zapewniające ochronę ESD i bezpieczeństwo komponentów elektronicznych w procesach transportu, składowania i produkcji.

Kolejnymi z oferty stołów przemysłowych były stanowiska: REECO ESD Premium, ESD Classic oraz stanowisko konferencyjne – idealne rozwiązanie na eventach branżowych, czy salach konferencyjnych. Wszystkie rozwiązania stołów antystatycznych REECO dopełnia szeroka gama akcesoriów, które współgrają z modułowością stanowisk. Tworzenie indywidualnych stanowisk umożliwia innowacyjny konfigurator REECO.

Wśród zaprezentowanych urządzeń marki REECO znalazł się również robot lutowniczy RE-2100. Jest to rozwiązanie automatyzujące proces lutowania komponentów elektronicznych. Urządzenie jest przystosowane do pracy w zautomatyzowanej linii SMT dzięki integracji z interfejsem komunikacyjnym SMEMA, umożliwiając płynne przekazywanie płytek PCB pomiędzy kolejnymi etapami procesu.

Kompleksowa oferta REECO obejmująca meble antystatyczne, roboty przemysłowe, odzież ESD oraz wyposażenie Cleanroom – produkowana jest w Polsce i wykorzystywana w licznych gałęziach przemysłu, takich jak elektronika, chemia, medycyna czy automotive.

Na stoisku zaprezentowano również technologie wspierające kompleksową automatyzację procesów produkcyjnych. W części poświęconej Yamaha Robotics zaprezentowany został modułowy system transportowy Yamaha LCMR200, przystosowany do pracy w nowoczesnych liniach produkcyjnych.

Uzupełnieniem były roboty SCARA z serii YK-XE, charakteryzujące się szybkością i precyzją działania, oraz robot kartezjański YJ-XY-X, przeznaczony do montażu i manipulacji komponentów w osiach XYZ. Wszystkie urządzenia YAMAHA stanowią stałą część oferty RENEX, dostępną dla integratorów i firm produkcyjnych. W strefie Techman Robot zaprezentowano system do paletyzacji REECO z cobotem TM25S, a także dwa stanowiska edukacyjne – Classic i Premium – wyposażone w meble i systemy ESD marki REECO. 

Stanowisko Classic prezentowało funkcje rozpoznawania detali, kodów QR oraz elementów geometrycznych, natomiast stanowisko Premium zostało oparte na stole REECO z blatem perforowanym, umożliwiającym montaż akcesoriów i elastyczne dopasowanie przestrzeni roboczej do wymagań dydaktycznych i testowych. Oba stanowiska pokazują praktyczne możliwości integracji cobotów z ergonomicznie zaprojektowanymi meblami przemysłowymi REECO. 

Podczas wydarzenia stoisko odwiedził Daniel Zidek, Area Sales Manager Factory Automation, w firmie Yamaha Robotics, który dzielił się z gośćmi swoją wiedzą na temat robotów Yamaha oraz integracji systemów automatyki. Jego obecność była wyrazem bliskiej i długofalowej współpracy między firmami RENEX i Yamaha. 

Udział w Warsaw Industry Week 2025 był dla Grupy RENEX okazją do zaprezentowania kompleksowej oferty rozwiązań technologicznych potwierdzających zaangażowanie firmy w rozwój krajowej produkcji, automatyzacji i wdrażania standardów Industry 4.0. Marka REECO pozostaje jednym z filarów działalności produkcyjnej Grupy RENEX i przykładem polskiego know-how w branży elektronicznej. 

KONTAKT / AUTOR
Patrycja Mazurkiewicz
ZAŁĄCZNIKI
1.jpeg 2.jpeg 3.jpg 4.jpg 5.jpeg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Grupa RENEX
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.