Atrakcyjna oferta outletowa w sklepie internetowym Grupy RENEX

Oferta outletowa obejmuje szeroki zakres kategorii: od lutowania i mikroskopii, przez akcesoria ESD, po elementy wyposażenia stanowisk i urządzenia automatyki. Wszystkie produkty pochodzą z oficjalnej dystrybucji Grupy RENEX i spełniają standardy jakości obowiązujące w regularnej ofercie. W sprzedaży znajdują się egzemplarze demonstracyjne, powystawowe oraz końcówki serii, które zachowują pełną funkcjonalność i gotowość do pracy w środowisku przemysłowym mimo obniżonej ceny.

Na szczególną uwagę zasługują narzędzia marki JBC, cenionej w branży za precyzję, stabilność i ergonomię. W sekcji outletowej dostępne są m.in. cyfrowa stacja lutownicza JBC ze zintegrowanym podajnikiem cyny, automatyczny podajnik lutowia JBC-SF, podstawka APS do rączki JBC AP250 oraz regulowana mikropęseta JBC AN115. Tego typu urządzenia wykorzystywane są w zakładach produkcyjnych, laboratoriach i serwisach, gdzie wymagana jest wysoka precyzja, powtarzalność oraz bezpieczeństwo pracy.

Produkty są dostępne do wyczerpania zapasów. Klienci mogą skorzystać z doradztwa techniczno-handlowego Grupy RENEX w zakresie doboru sprzętu do specyfiki stanowiska lub procesu technologicznego. Stała sekcja outletowa ułatwia etapową modernizację stanowisk pracy z wykorzystaniem rozwiązań sprawdzonych marek w korzystniejszych przedziałach cenowych.

Oferta outletowa jest dostępna przez cały rok i stanowi uzupełnienie asortymentu sklepu internetowego RENEX.pl, obejmującego rozwiązania dla przemysłu elektronicznego – od stanowisk ESD, przez automatyzację procesów, po narzędzia, odzież ochronną i szkolenia techniczne.

Aktualna lista produktów znajduje się w zakładce OUTLET na stronie RENEX.pl.