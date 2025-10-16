RENEX Electronics Education Center z tytułem Ambasadora Szkolnictwa Zawodowego
Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 13 października w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku, Prezydent Miasta Włocławek Krzysztof Kukucki uhonorował nauczycieli, pracowników oświaty oraz partnerów lokalnych wspierających rozwój kształcenia zawodowego. W gronie wyróżnionych znalazło się RENEX Electronics Education Center, które otrzymało tytuł „Ambasadora Szkolnictwa Zawodowego”.
2025-10-16

Wyróżnienie „Ambasadora Szkolnictwa Zawodowego” przyznawane jest pracodawcom i instytucjom aktywnie angażującym się w edukację praktyczną – firmom, które realnie wspierają szkoły zawodowe i techniczne w procesie kształcenia młodzieży. Nagroda stanowi wyraz uznania dla tych, którzy poprzez współpracę, mentoring, organizację warsztatów czy praktyk zawodowych przyczyniają się do podnoszenia jakości nauczania i lepszego przygotowania uczniów do pracy w nowoczesnym przemyśle.

Otrzymanie tytułu przez RENEX Electronics Education Center jest potwierdzeniem wieloletniego zaangażowania Grupy RENEX w rozwój edukacji technicznej – zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. Centrum od lat prowadzi działania ukierunkowane na praktyczne kształcenie przyszłych specjalistów branży elektronicznej. Współpracuje z licznymi szkołami zawodowymi i technicznymi, udostępniając swoje zaplecze technologiczne, laboratoria oraz doświadczenie trenerów.

RENEX EEC organizuje szkolenia, warsztaty i pokazy technologiczne, a także oferuje praktyki i staże dla uczniów i studentów kierunków technicznych. Szczególne znaczenie ma współpraca Centrum z lokalnymi szkołami zawodowymi i technicznymi, które dzięki temu mogą poszerzać zakres praktycznego nauczania w oparciu o nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w przemyśle elektronicznym.

Jednocześnie RENEX Electronics Education Center pełni funkcję ośrodka certyfikacyjnego o zasięgu międzynarodowym – jest jedynym w Polsce autoryzowanym centrum szkoleniowym ESA oraz Global Electronics Association (dawniej IPC). W ramach swojej działalności oferuje szkolenia i certyfikacje z zakresu montażu, inspekcji i napraw układów elektronicznych, zgodne z międzynarodowymi standardami branżowymi.

Wyróżnienie przyznane przez Prezydenta Włocławka jest nie tylko symbolicznym podziękowaniem za dotychczasowe działania, ale także potwierdzeniem, że współpraca między sektorem edukacji i przemysłu przynosi wymierne efekty. Dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie mają możliwość poznania realiów pracy w branży elektronicznej, rozwijania kompetencji zawodowych i zdobywania doświadczenia w nowoczesnym środowisku produkcyjnym.

Dla RENEX Electronics Education Center tytuł Ambasadora Szkolnictwa Zawodowego to zobowiązanie do dalszego wspierania kształcenia technicznego – zarówno poprzez współpracę z lokalnymi szkołami, jak i rozwój oferty szkoleniowej skierowanej do nauczycieli, uczniów i specjalistów z branży. To również potwierdzenie, że misja łączenia edukacji z praktyką przemysłową, która od lat przyświeca Grupie RENEX, znajduje uznanie w środowisku lokalnym i stanowi realny wkład w rozwój społeczności Włocławka oraz regionu kujawsko-pomorskiego.

