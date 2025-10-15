Grupa RENEX zaprasza na targi Evertiq EXPO Warszawa 2025

Model REECO PREMIUM stanowi przykład nowoczesnego podejścia do organizacji stanowisk pracy w strefach EPA. Wyróżnia się solidną, stalową konstrukcją, ergonomiczną budową oraz estetyką wpisującą się w aktualne trendy projektowania przestrzeni przemysłowych. Ciemna kolorystyka stołu podkreśla profesjonalny charakter wyposażenia i jego uniwersalne zastosowanie – zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i laboratoriach czy serwisach elektronicznych.

Podczas wydarzenia Grupa RENEX zaprezentuje możliwości wykorzystania stołu REECO PREMIUM jako centralnego elementu modułowego systemu mebli przemysłowych REECO, który umożliwia tworzenie ergonomicznych i bezpiecznych przestrzeni pracy zgodnych z wymaganiami środowisk ESD.

Na stoisku obecni będą Doradcy Techniczno-Handlowi RENEX, którzy przedstawią możliwości konfiguracji systemów meblowych, udzielą informacji na temat doboru wyposażenia do indywidualnych potrzeb oraz przybliżą pozostałe obszary działalności Grupy. Udział w Evertiq EXPO Warszawa 2025 stanowi kolejny etap obecności Grupy RENEX na arenie międzynarodowej. W tym roku firma zaprezentowała swoje rozwiązania m.in. podczas SMTA Guadalajara w Meksyku oraz Machtech & Innotech Expo w Bułgarii, a w listopadzie pojawi się na Productronica 2025 w Monachium.

Grupa RENEX od ponad 35 lat rozwija kompleksową ofertę dla przemysłu elektronicznego – od wyposażenia stref EPA i cleanroomów, przez automatyzację procesów, po szkolenia i doradztwo technologiczne. W ramach marki REECO firma tworzy systemy mebli i wyposażenia ESD, odzież antystatyczną oraz akcesoria wspierające organizację i ergonomię pracy w środowiskach produkcji elektroniki.