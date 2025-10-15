Grupa RENEX zaprasza na targi Evertiq EXPO Warszawa 2025
23 października 2025 r. w warszawskim EXPO XXI odbędzie się kolejna edycja Evertiq EXPO – jednego z najważniejszych wydarzeń branży elektronicznej w Polsce. Wśród wystawców znajdzie się Grupa RENEX, prezentująca rozwiązania marki REECO dedykowane nowoczesnym środowiskom produkcji i serwisu elektroniki. Na stoisku nr 37 odwiedzający będą mogli zobaczyć stanowisko REECO PREMIUM w nowej palecie kolorystycznej oraz zapoznać się z katalogami prezentującymi pełną ofertę produktów marki.
2025-10-15, 10:43

Model REECO PREMIUM stanowi przykład nowoczesnego podejścia do organizacji stanowisk pracy w strefach EPA. Wyróżnia się solidną, stalową konstrukcją, ergonomiczną budową oraz estetyką wpisującą się w aktualne trendy projektowania przestrzeni przemysłowych. Ciemna kolorystyka stołu podkreśla profesjonalny charakter wyposażenia i jego uniwersalne zastosowanie – zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i laboratoriach czy serwisach elektronicznych.

Podczas wydarzenia Grupa RENEX zaprezentuje możliwości wykorzystania stołu REECO PREMIUM jako centralnego elementu modułowego systemu mebli przemysłowych REECO, który umożliwia tworzenie ergonomicznych i bezpiecznych przestrzeni pracy zgodnych z wymaganiami środowisk ESD.

Na stoisku obecni będą Doradcy Techniczno-Handlowi RENEX, którzy przedstawią możliwości konfiguracji systemów meblowych, udzielą informacji na temat doboru wyposażenia do indywidualnych potrzeb oraz przybliżą pozostałe obszary działalności Grupy.  Udział w Evertiq EXPO Warszawa 2025 stanowi kolejny etap obecności Grupy RENEX na arenie międzynarodowej. W tym roku firma zaprezentowała swoje rozwiązania m.in. podczas SMTA Guadalajara w Meksyku oraz Machtech & Innotech Expo w Bułgarii, a w listopadzie pojawi się na Productronica 2025 w Monachium.

Grupa RENEX od ponad 35 lat rozwija kompleksową ofertę dla przemysłu elektronicznego – od wyposażenia stref EPA i cleanroomów, przez automatyzację procesów, po szkolenia i doradztwo technologiczne. W ramach marki REECO firma tworzy systemy mebli i wyposażenia ESD, odzież antystatyczną oraz akcesoria wspierające organizację i ergonomię pracy w środowiskach produkcji elektroniki.

KONTAKT / AUTOR
Krystian Wiśniewski
Specjalista ds. PRu i Marketingu
Grupa RENEX
+48 504 709 149
ZAŁĄCZNIKI
1.jpg 2.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Grupa RENEX
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.