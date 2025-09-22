Jesienny bonus od RENEX – nowa akcja promocyjna dla klientów sklepu internetowego
Wraz z początkiem jesieni Grupa RENEX uruchamia specjalną akcję skierowaną do klientów sklepu internetowego. „Jesienny bonus od RENEX” to inicjatywa, której celem jest połączenie codziennych zakupów z dodatkową korzyścią w postaci pakietu firmowych gadżetów.
2025-09-22, 13:04

Zasady promocji są proste. Każdy klient, który zrealizuje jednorazowe zamówienie o wartości minimum 1200 zł brutto i przy finalizacji transakcji wpisze kod promocyjny JESIENRENEX, otrzyma do swojego zamówienia zestaw upominków. Akcja obowiązuje od 22 września do 22 października 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

W ten sposób firma podkreśla, że jej działania nie ograniczają się wyłącznie do dostarczania produktów i rozwiązań dla branży elektronicznej, ale obejmują również budowanie trwałych relacji z klientami.

Akcja „Jesienny bonus od RENEX” wpisuje się w szerszą strategię firmy, w której istotne miejsce zajmuje oferowanie wartości dodanej. To kolejny krok w kierunku umacniania pozycji marki jako partnera, który dba nie tylko o najwyższe standardy technologiczne, ale także o doświadczenia swoich klientów.

Regulamin akcji dostępny jest na stronie sklepu internetowego RENEX.

