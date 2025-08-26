Fartuchy REECO wspierają szwajcarskie zegarmistrzostwo
Precyzja i dbałość o szczegóły to wartości wspólne zarówno dla zegarmistrzostwa, jak i rozwiązań stosowanych w branży elektronicznej. Dlatego w atelier Bernharda Lederera – jednego z najbardziej cenionych współczesnych mistrzów zegarmistrzostwa – na co dzień wykorzystywane są fartuchy antystatyczne marki REECO, należącej do Grupy RENEX. To właśnie one zapewniają zespołowi bezpieczeństwo pracy, czystość i kontrolę nad każdym etapem tworzenia niezwykle delikatnych mechanizmów, które później stają się częścią unikalnych, limitowanych zegarków trafiających do najbardziej wymagających kolekcjonerów na świecie.
2025-08-26, 15:29

Bernhard Lederer, niemiecki mistrz od lat związany ze szwajcarskim kantonem Neuchâtel, prowadzi swoje atelier w Saint-Blaise. Jest współzałożycielem prestiżowej AHCI (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants) i twórcą konstrukcji uznawanych za przełomowe w dziejach współczesnego zegarmistrzostwa. Jego najnowsze dzieło – Chronometer Central Impulse InVerto – to czasomierz, w którym zastosowano wyjątkowy układ wychwytowy, oparty na koncepcji George’a Danielsa i rozwinięty dzięki wieloletniej pracy i badaniom samego Lederera. Mechanizm, odwrócony i w pełni odsłonięty, pozwala obserwować architekturę układu z obu stron zegarka, stanowiąc jednocześnie dzieło sztuki i techniki.

W tego typu pracy, gdzie margines błędu mierzony jest w mikrometrach, znaczenie ma każdy czynnik – nie tylko wiedza zegarmistrzów, ale również środowisko, w którym działają. Kurz, niekontrolowany ładunek elektrostatyczny czy nawet drobne zabrudzenie mogą wpłynąć na niezawodność mechanizmu. To właśnie w tym kontekście fartuchy ESD REECO stają się nieodzownym elementem codziennej pracy zespołu Bernharda Lederera.

Zegarmistrzowie w atelier Lederera, podobnie jak specjaliści w branży elektronicznej, korzystają z rozwiązań, które pozwalają na utrzymanie stabilnych warunków pracy i pełną koncentrację na precyzji. Odzież ochronna marki REECO, stosowana również w cleanroomach i strefach EPA, zapewnia pewność, że środowisko nie będzie miało negatywnego wpływu na wyjątkowo delikatne elementy zegarków. Możliwość personalizacji fartuchów – np. poprzez dodanie haftowanego logo – dodatkowo podkreśla profesjonalny charakter miejsca, w którym każdy szczegół ma znaczenie.

Połączenie mistrzostwa Bernharda Lederera z technologią REECO stanowi przykład, jak rozwiązania tworzone w Polsce wspierają najbardziej prestiżowe obszary światowego przemysłu. Zegarki Lederera to dzieła uznawane za klasę samą w sobie – podobnie jak fartuchy REECO, które wyróżniają się niezawodnością, dbałością o detale i zgodnością z międzynarodowymi standardami.

Fakt, że atelier jednego z najwybitniejszych zegarmistrzów świata korzysta na co dzień z odzieży antystatycznej REECO, jest nie tylko powodem do dumy dla Grupy RENEX, ale także dowodem na to, że polskie rozwiązania znajdują swoje miejsce w branżach, gdzie perfekcja i jakość są absolutnym priorytetem. To spotkanie dwóch światów – sztuki zegarmistrzostwa i technologii antystatycznej, które łączy wspólny mianownik: dążenie do doskonałości w każdym szczególe.

KONTAKT / AUTOR
Krystian Wiśniewski
Specjalista ds. PRu i Marketingu
Grupa RENEX
+48 504 709 149
ZAŁĄCZNIKI
1.jpg 2.jpg 3.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Grupa RENEX
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.