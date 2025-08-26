Fartuchy REECO wspierają szwajcarskie zegarmistrzostwo

Bernhard Lederer, niemiecki mistrz od lat związany ze szwajcarskim kantonem Neuchâtel, prowadzi swoje atelier w Saint-Blaise. Jest współzałożycielem prestiżowej AHCI (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants) i twórcą konstrukcji uznawanych za przełomowe w dziejach współczesnego zegarmistrzostwa. Jego najnowsze dzieło – Chronometer Central Impulse InVerto – to czasomierz, w którym zastosowano wyjątkowy układ wychwytowy, oparty na koncepcji George’a Danielsa i rozwinięty dzięki wieloletniej pracy i badaniom samego Lederera. Mechanizm, odwrócony i w pełni odsłonięty, pozwala obserwować architekturę układu z obu stron zegarka, stanowiąc jednocześnie dzieło sztuki i techniki.

W tego typu pracy, gdzie margines błędu mierzony jest w mikrometrach, znaczenie ma każdy czynnik – nie tylko wiedza zegarmistrzów, ale również środowisko, w którym działają. Kurz, niekontrolowany ładunek elektrostatyczny czy nawet drobne zabrudzenie mogą wpłynąć na niezawodność mechanizmu. To właśnie w tym kontekście fartuchy ESD REECO stają się nieodzownym elementem codziennej pracy zespołu Bernharda Lederera.

Zegarmistrzowie w atelier Lederera, podobnie jak specjaliści w branży elektronicznej, korzystają z rozwiązań, które pozwalają na utrzymanie stabilnych warunków pracy i pełną koncentrację na precyzji. Odzież ochronna marki REECO, stosowana również w cleanroomach i strefach EPA, zapewnia pewność, że środowisko nie będzie miało negatywnego wpływu na wyjątkowo delikatne elementy zegarków. Możliwość personalizacji fartuchów – np. poprzez dodanie haftowanego logo – dodatkowo podkreśla profesjonalny charakter miejsca, w którym każdy szczegół ma znaczenie.

Połączenie mistrzostwa Bernharda Lederera z technologią REECO stanowi przykład, jak rozwiązania tworzone w Polsce wspierają najbardziej prestiżowe obszary światowego przemysłu. Zegarki Lederera to dzieła uznawane za klasę samą w sobie – podobnie jak fartuchy REECO, które wyróżniają się niezawodnością, dbałością o detale i zgodnością z międzynarodowymi standardami.

Fakt, że atelier jednego z najwybitniejszych zegarmistrzów świata korzysta na co dzień z odzieży antystatycznej REECO, jest nie tylko powodem do dumy dla Grupy RENEX, ale także dowodem na to, że polskie rozwiązania znajdują swoje miejsce w branżach, gdzie perfekcja i jakość są absolutnym priorytetem. To spotkanie dwóch światów – sztuki zegarmistrzostwa i technologii antystatycznej, które łączy wspólny mianownik: dążenie do doskonałości w każdym szczególe.