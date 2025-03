Grupa RENEX wraz z markami własnymi CleanRoom i Reeco zaprasza na I edycję targów Clean-Tech Expo

Clean-Tech Expo 2025 to wydarzenie powstałe w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne systemy zarządzania czystością, automatyzację procesów oraz technologie minimalizujące ryzyko kontaminacji. To miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy, a także okazja do zapoznania się z innowacyjnymi produktami, które redefiniują standardy higieny i efektywności w nowoczesnym przemyśle.

Podczas targów Grupa RENEX zaprezentuje na swoim stoisku kompleksową strefę czystą, w której odwiedzający będą mogli zobaczyć pełne wyposażenie pomieszczeń czystych i systemów ochrony ESD. Centralnym punktem ekspozycji będzie Cleanbox o wymiarach 3×2 m i wysokości 2,6 m, wyposażony w nowoczesne filtrowentylatory produkcji RENEX oraz inteligentny system sterowania, umożliwiający precyzyjne zarządzanie przepływem powietrza i kontrolą czystości. Strefa czysta zostanie uzupełniona o zaawansowane okna podawcze, zarówno pasywne, jak i aktywne, które pozwalają na bezpieczne przekazywanie materiałów bez ryzyka kontaminacji. Odwiedzający będą mogli zobaczyć w działaniu śluzę osobową Air Shower, która skutecznie usuwa zanieczyszczenia z odzieży personelu, a także matę dekontaminacyjną, eliminującą drobne cząstki z powierzchni obuwia. Całość ekspozycji zostanie wykonana w oparciu o modułowy system Wiskind, umożliwiający elastyczne konfigurowanie pomieszczeń czystych w zakładach produkcyjnych.

Obok systemów czystości Grupa RENEX zaprezentuje również ergonomiczne meble przemysłowe REECO, w tym szafę przemysłową i stół RECCO Premium M, które łączą wysoką jakość wykonania z funkcjonalnością dostosowaną do wymagań środowisk o podwyższonych standardach higienicznych. Istotnym elementem ekspozycji będzie także profesjonalna odzież ESD, zapewniająca skuteczną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi w miejscach, gdzie konieczna jest precyzyjna kontrola elektryczności statycznej. Wszystkie prezentowane rozwiązania będzie można zobaczyć w działaniu i skonsultować ich zastosowanie z ekspertami Grupy RENEX.

Targi CleanTech 2025 to doskonała okazja do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami, które podnoszą standardy czystości w przemyśle. Stoisko RENEX stanie się miejscem spotkań, wymiany wiedzy i praktycznych demonstracji, które pozwolą odwiedzającym lepiej zrozumieć korzyści wynikające z wdrożenia nowoczesnych technologii w ich zakładach produkcyjnych.

Grupa RENEX serdecznie zaprasza wszystkich uczestników targów do odwiedzenia swojego stoiska, gdzie będzie można nie tylko zobaczyć innowacyjne systemy czystości w działaniu, ale także porozmawiać z ekspertami i uzyskać doradztwo w zakresie wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań w przemyśle.