Grupa RENEX zaprezentuje innowacyjne rozwiązania na targach Tek.Day Wrocław 2025

Targi TEK.day stanowią platformę wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych trendów w elektronice. Grupa RENEX, kontynuując swoją obecność, w tym roku zaprezentuje liczarkę rentgenowską SEAMARK XRAY XC1000.

Liczarka SEAMARK XRAY X1000 to urządzenie do automatycznego zarządzania stanem magazynowym komponentów elektronicznych. Urządzenie umożliwia bieżące liczenie stanu magazynowego, weryfikację dostaw oraz optymalizację procesów wydawania i przyjmowania komponentów. Liczarka XRAY X1000 charakteryzuje się wysoką precyzją, efektywnością oraz zastosowaniem sztucznej inteligencji do analizy danych, co pozwala na szybką i dokładną identyfikację oraz liczenie komponentów bez konieczności otwierania opakowań. Technologia XRAY pozwala na inspekcję komponentów na rolce, co znacznie usprawnia i przyśpiesza prace magazynowe. Urządzenie jest kompatybilne z szerokim spektrum komponentów elektronicznych i cechuje się dokładnością liczenia na poziomie 99,99%. Istnieje także możliwość integracji z systemami ERP/MES/WMS, zapewniając spójność danych w czasie rzeczywistym.

Oprócz prezentacji liczarki, na stoisku Grupy RENEX będzie można zapoznać się z ofertą szkoleniową Centrum Szkoleniowego RENEX EEC. Centrum Szkoleniowe RENEX EEC oferuje szeroki zakres szkoleń specjalistycznych dla branży elektronicznej, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dostarczanie najnowszej wiedzy z zakresu technologii i standardów branżowych.

Grupa RENEX zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska 033 podczas TEK.day Wrocław 2025, gdzie będzie można osobiście zapoznać się z prezentowaną technologią, uzyskać szczegółowe informacje oraz nawiązać kontakty biznesowe.