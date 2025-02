Grupa RENEX odznaczona nagrodą YAMAHA Most Valuable Distributor Award

Jest to kolejne znaczące wyróżnienie, które stanowi dowód konsekwentnie realizowanej strategii oraz zaangażowania w dostarczanie najwyższej jakości usług i wsparcia technologicznego. Dotychczasowe nagrody, w tym tytuł Najlepszego Dystrybutora Yamaha SMT w Europie w 2024, wskazują na uznanie dla działań podejmowanych przez Grupę RENEX na rzecz klientów oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Nagroda ta potwierdza profesjonalizm i wysoką jakość obsługi klientów, działalność szkoleniową oraz wsparcie techniczne realizowane przez AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE YAMAHA, a także współpracę z europejskimi zakładami przemysłowymi, które korzystają z rozwiązań YAMAHA. Jednocześnie podkreśla znaczenie działań podejmowanych na rzecz promocji i wdrażania innowacji w dziedzinie automatyzacji i robotyzacji.

Od lat Grupa RENEX rozwija swoje CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, które stało się jednym z czołowych ośrodków edukacyjnych w Europie, dostarczając wiedzy i umiejętności inżynierom oraz specjalistom z różnych branż. Szkolenia obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z programowaniem i obsługą robotów przemysłowych, integracją systemów automatyki, optymalizacją procesów produkcyjnych oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii wizyjnych. Dzięki bogatej infrastrukturze i szerokiej gamie dostępnych urządzeń Centrum to stanowi ważny punkt odniesienia dla specjalistów dążących do zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych.

Nagroda YAMAHA Most Valuable Distributor Award to także potwierdzenie zaufania, jakim obdarzają Grupę RENEX klienci i partnerzy biznesowi. To również dowód na to, że nieustanne dążenie do doskonalenia i rozwijania oferty przekłada się na realne korzyści dla przedsiębiorstw korzystających z nowoczesnych technologii w produkcji.

„Nagroda ta jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i jednocześnie motywacją do dalszej pracy oraz podnoszenia standardów naszych usług. To dowód na to, że nasze działania są zauważane i doceniane. Dziękujemy naszym pracownikom, partnerom biznesowym oraz klientom za wspólne osiągnięcia i sukcesy” – skomentowali Marzena Szczotkowska-Topić i Predrag Topić, właściciele RENEX Group.

Osoby zainteresowane współpracą oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych zachęcane są do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX Group: dth@renex.pl. Zespół specjalistów służy pomocą w zakresie doboru odpowiednich technologii oraz ich implementacji w procesach produkcyjnych.

Przyznanie nagrody YAMAHA Most Valuable Distributor Award świadczy o silnej pozycji Grupy RENEX na rynku międzynarodowym i jej istotnym wkładzie w rozwój branży automatyzacji. Jest to także motywacja do dalszego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i kontynuowania działań na rzecz modernizacji oraz optymalizacji procesów produkcyjnych, które kształtują przyszłość nowoczesnego przemysłu.