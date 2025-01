Grupa RENEX wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy podczas 33. Finału!

Grupa RENEX z dumą informuje o swoim zaangażowaniu w 33. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 26 stycznia 2025 roku. Tegoroczny finał, odbywający się pod hasłem "Gramy na zdrowie!", ma na celu wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla polskich szpitali.

Jako sponsor włocławskiego sztabu WOŚP, Grupa RENEX aktywnie wspiera lokalne inicjatywy na rzecz poprawy zdrowia dzieci, przekazując na ten cel środki finansowe. W poniedziałek odbyło się oficjalne przekazanie środków podczas spotkania Szefowej Grupy RENEX, Marzeny Szczotkowskiej-Topić, oraz Szefowej Sztabu WOŚP Włocławek, Martyny Górczyńskiej. W trakcie spotkania Marzena Szczotkowska-Topić podkreśliła: "Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to dla nas nie tylko obowiązek, ale i ogromna przyjemność. Możliwość przyczynienia się do poprawy zdrowia i życia dzieci to coś, co napawa nas dumą i motywuje do dalszego działania."

Grupa RENEX przekazała na licytację także unikalny voucher na kolację degustacyjną z włoskim winem oraz seansem w grocie solnej w restauracji Portofino we Włocławku – jednego z obiektów należących do Grupy RENEX. Oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza liczba licytujących. Voucher można licytować do 3 lutego br. na stronie: https://allegro.pl/oferta/sztab-wloclawek-voucher-na-wyjatkowy-wieczor-w-portofino-wloclawek-17148078414

W ramach 33. Finału WOŚP Grupa RENEX uruchomiła także własną e-skarbonkę funkcjonującą pod adresem https://eskarbonka.wosp.org.pl/tohehibajo. Dzięki tej formie każdy może łatwo i bezpiecznie przekazać środki na wsparcie celu tegorocznego finału.

Działania podejmowane w ramach 33. Finału WOŚP to tylko jeden z wielu aspektów zaangażowania Grupy RENEX w inicjatywy społeczne. Firma regularnie wspiera lokalne projekty, organizacje charytatywne oraz wydarzenia kulturalne i sportowe, działając na rzecz rozwoju społeczności oraz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Grupa RENEX serdecznie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w 33. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wspólnego wsparcia tej szczytnej inicjatywy. Razem możemy zrobić więcej!