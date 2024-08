Grupa RENEX ponownie obecna na TEK.Day Gdańsk!

Po sukcesie na TEK.day Wrocław 2024 oraz udziale w zeszłorocznej edycji w Gdańsku, Grupa RENEX powraca, aby ponownie zaprezentować swoje najnowsze rozwiązania i produkty. Odwiedzający stoisko nr 173 będą mieli możliwość porozmawiania ze specjalistami na temat szerokiej gamy oferowanych produktów Grupy RENEX, w tym Antystatycznych Mebli Przemysłowych REECO, które dzięki swojej modułowości i ergonomii doskonale sprawdzają się w różnych środowiskach pracy.

TEK.day Gdańsk to wyjątkowe wydarzenie, które łączy targi w formule table-top z cyklem wykładów i prezentacji, oferując uczestnikom unikalną okazję do zdobycia wiedzy i nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych.

Na stoisku obecni będą Doradcy Techniczno-Handlowi Grupy RENEX, gotowi do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także do konsultacji na temat optymalizacji procesów produkcyjnych. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych trendach i innowacjach w branży.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska Grupy RENEX podczas TEK.day Gdańsk 2024. Do zobaczenia na stanowisku nr 173!