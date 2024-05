Targi Warsaw Industry Automatica z udziałem Grupy RENEX

Podczas wydarzenia Grupa RENEX przedstawi swoją kompleksową ofertę dedykowaną branży elektronicznej i innym sektorom specjalistycznym. W centrum prezentacji znajdą się rozwiązania REECO, w tym robot lutowniczy z automatycznym stołem obrotowym, robot dozujący oraz szeroka gama zrobotyzowanych rozwiązań YAMAHA.

Na stoisku będą prezentowane możliwości robotów REECO, które mogą być natychmiast wdrożone w działających liniach produkcyjnych, eliminując potrzebę czasochłonnych projektów integracyjnych. Odwiedzający będą mieli szansę zobaczyć w akcji najnowsze urządzenia z serii robotów REECO, które oferują zaawansowane technologie lutownicze i dozujące, demonstrujące ich efektywność i precyzję w zastosowaniach produkcyjnych.

W ramach współpracy z partnerami Grupa RENEX pokaże także specjalistyczne roboty YAMAHA, w tym roboty SCARA. Roboty przemysłowe typu SCARA to roboty manipulacyjne, których nazwa pochodzi od angielskiego akronimu SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) – wybieralny zespół ramion robota. Są one zaprojektowane do pracy w przemyśle, gdzie wymagana jest szybka i precyzyjna manipulacja przedmiotami na liniach produkcyjnych.

Ponadto odwiedzający będą mieli okazję poznać Meble Antystatyczne REECO. Ta linia mebli została zaprojektowana z myślą o branży elektronicznej, ale dzięki swojej jakości zdobywa popularność także w innych sektorach. Na stoisku będzie można zobaczyć między innymi Stół Antystatyczny Premium Electric z regulowaną elektrycznie wysokością.

Na stoisku Grupy RENEX będą obecni specjaliści z Centrum Technologiczno-Szkoleniowego RENEX, gotowi do konsultacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych.

Zapraszamy w dniach 14-16 maja 2024 roku do Ptak Warsaw Expo, na stoisko Grupy RENEX nr B3.06.