Dział Yamaha Robotics Factory Automation zademonstruje nowe roboty i aplikacje, podkreślając elastyczność, produktywność i jakość produkcji akumulatorów samochodowych oraz różnorodnych procesów przemysłowych.

Szczególną uwagę zwiedzających Yamaha chce skierować na roboty SCARA - szczególnie model YK1200X, który został zaprojektowany do pracy z najwyższą precyzją. Robot ten dysponuje ramieniem o długości do 1200 mm i udźwigiem do 50 kg, co czyni go niezwykle wszechstronnym narzędziem.

Nasza demonstracja pokazuje, w jaki sposób producenci akumulatorów mogą zwiększyć wydajność, jakość produkcji i opłacalność

mówi Jumpei Ninomiya, kierownik sprzedaży w dziale FA firmy Yamaha w Europie.

Podczas wydarzenia Yamaha zaprezentuje swojego najnowszego robota, a także dwie demonstracje wykorzystujące moduły liniowe LCMR200, które pokażą jak linie produkcyjne mogą przemieszczać elementy jednocześnie w kierunkach x, y i z, do przodu i do tyłu, z elektronicznie programowalną prędkością, przyspieszeniem i pozycjami zatrzymania.

W tym roku wprowadzamy nowe i angażujące demonstracje na Automatica. Pokazują one, w jaki sposób możemy zwiększyć szybkość, wydajność i elastyczność w wielu branżach, w tym motoryzacyjnej, spożywczej, farmaceutycznej, montażu elektronicznym, produkcji ogólnej, pakowaniu i logistyce

dodaje Ninomiya.

Oprócz najnowszych technologii Yamaha umożliwi zwiedzającym poznanie najnowszego oprogramowania graficznego RCX-Studio do programowania systemów jedno- i wielorobotowych.

Zachęcamy do odwiedzenia stoiska Yamaha Robotics - hala B5, stoisko 314 na targach Automatica 2023, Messe München, od 27 do 30 czerwca.

O firmie Yamaha Factory Automation Section



Yamaha Factory Automation Section (FA Section), część Yamaha Motor Robotics Business Unit w Yamaha Motor Corporation, skupia się na dostarczaniu elastycznych, precyzyjnych robotów przemysłowych do różnorodnych wyzwań automatyzacji. Roboty przemysłowe Yamaha cieszą się zaufaniem wiodących korporacji na całym świecie, oferując wszechstronne rozwiązania do montażu zrobotyzowanego, w tym roboty jednoosiowe, SCARA, kartezjańskie i przegubowe.

RENEX - oficjalny dystrybutor produktów Yamaha FA w Polsce

Oficjalnym dystrybutorem produktów Yamaha FA w Polsce jest Grupa RENEX. Firma nie tylko dostarcza tylko same urządzenia, ale także oferuje szereg usług doradczych, serwisowych i szkoleniowych. W Centrum Technologiczno-Szkoleniowym RENEX można zobaczyć i sprawdzić działanie urządzeń i robotów YAMAHA, a także dokonać testów i wykonać partie próbne. Dział Serwisu Grupy RENEX został odznaczony tytułem najlepszego Serwisu Urządzeń Produkcyjnych YAMAHA w Europie w 2020 roku, co potwierdza najwyższy światowy poziom świadczonych usług.

Zachęcamy do odwiedzenia targów Automatica i zobaczenia rozwiązań Yamaha w nowoczesnych i zgodnych z aktualnymi trendami aplikacjach demonstracyjnych.