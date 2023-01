Portofino partnerem 31 Finału WOŚP

31 finał WOŚP odbył się w niedzielę 29 stycznia 2023 roku. Mottem tegorocznego finału jest „żyj zdrowo w zdrowym świecie – chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – dużych i małych”. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie.

Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń — umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Fot. Łukasz Widziszowski | wosp.org.pl

Restauracja Portofino należąca do Grupy RENEX wsparła działania włocławskiego sztabu WOŚP przekazując vouchery. Pierwszy z nich pozwala na skorzystanie przez 7 dni z dowolnej diety pudełkowej oferowanej przez restaurację według indywidualnych preferencji. Voucher jest przeznaczony dla jednej osoby i obejmuje dowóz posiłków we Włocławku i w okolicach (do 10 km).

Do wyboru zwycięzcy bądź zwyciężczyni licytacji jest dieta:

standardowa

wegańska lub wegetariańska

zupowa i sokowa (możliwość zastosowania indywidualnej kaloryczności)

sportowa

keto

z niskim ładunkiem glikemicznym („cukrzycowa”)

Drugi z przeznaczonych na licytację voucherów to zaproszenie na kolację dla dwóch osób, na którą złożą się dania z owocami morza oraz butelka wina. Dodatkowo Zwycięzca licytacji i jego Gość otrzymują zaproszenie na seans w grocie solnej.

Licytacje na stronie Allegro nadal trwają, więc warto wziąć udział, aby wesprzeć ten szczytny cel:

Voucher na tygodniową dietę pudełkową - https://allegro.pl/oferta/sztab-wloclawek-voucher-od-hotelu-portofino-13160585116

Voucher na kolację dla dwóch osób - https://allegro.pl/oferta/sztab-wloclawek-voucher-od-hotelu-portofino-2-13189412294

Restauracja Portofino wraz z zespołem zaangażowała się również w przygotowanie miejskiego finału WOŚP we Włocławku. Pracownicy przygotowali i dostarczyli kanapki wraz z deserami dla wolontariuszy. Ponadto, w holu restauracji, na osoby które zaangażowały się w przygotowanie i realizację tej szczytnej akcji czekała gorąca kawa i herbata.

Restauracja Portofino należąca do Grupy RENEX wsparła działania włocławskiego sztabu WOŚP, który, zakończył dzień finałowy z kwotą 154 606 764 złotych. Nie jest to jednak ostateczna kwota, ponieważ nadal trwają zbiórki oraz licytacje. Ostateczną kwotę poznamy w przeciągu paru dni, ale już teraz można powiedzieć o pobiciu kolejnego rekordu.

Cały zespół restauracji jest dumny, że mógł przyczynić się do tej ważnej akcji i liczy na to, że dzięki zaangażowaniu wielu ludzi uda się pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują.

PORTOFINO - Centrum Konferencyjne i Hotel we Włocławku są częścią Grupy RENEX i stanowią zaplecze hotelowe dla uczestników szkoleń i wydarzeń organizowanych w ramach działalności CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX. W ośrodku działa w pełni wyposażona infrastruktura konferencyjna, hotel oraz restauracja kuchni śródziemnomorskiej.