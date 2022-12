Grupa RENEX na targach Evertiq EXPO Tampere

Pod koniec listopada 2022 roku Grupa RENEX wzięła udział w targach branży elektronicznej Evertiq EXPO Tampere. Firma uczestniczyła w wydarzeniu w ramach promocji swojej marki REECO na rynkach krajów bałtyckich i skandynawskich. W evencie wzięło udział około 60 firm, głównie typu EMS, m.in. ze Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski.

"Jesteśmy zadowoleni z pozytywnego odbioru mebli REECO podczas targów. Prezentacja naszego flagowego modelu – stołu Premium Electric z podnoszonym elektrycznie blatem – spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających nasze stoisko. Z pewnością będziemy rozszerzać naszą działalność eksportową w kierunku krajów bałtyckich i skandynawskich.” – komentuje Marcin Ziętara, Product Menager RENEX Group.

Meble antystatyczne REECO cieszą się coraz większym zainteresowaniem światowych ekspertów branży elektronicznej. Pokazują one, że produkty z Polski są atrakcyjne cenowo z zachowaniem wysokiej jakości, dzięki czemu mogą konkurować z produktami zagranicznymi. Grupa RENEX – polski producent marki REECO stale rozbudowuje swoją sieć dystrybucji, która w ostatnim czasie objęła m.in. rynki Japonii, Holandii, Belgii, Irlandii czy Szwajcarii. Wskaźniki podsumowujące sprzedaż mebli antystatycznych REECO w ostatnich latach pokazują znaczny wzrost eksportu pomimo problemów na światowym rynku.

Meble Antystatyczne REECO to linia profesjonalnych mebli industrialnych. Została ona opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie ze względu na swoją jakość zyskuje popularność wśród odbiorców w innych branżach. Meble posiadają stalową konstrukcję pokrytą powłoką antystatyczną. Dzięki ochronie tego typu mogą one być stosowane w obszarach EPA, gdzie wytwarzana i naprawiana jest elektronika, zmniejszając ryzyko uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi. Niekwestionowaną zaletą mebli REECO jest ich modułowość, pozwalająca dostosowywać je do wymagań danego środowiska pracy. Jednym ze sztandarowych elementów tej serii jest wysokiej jakości stół antystatyczny Premium Electric z elektrycznie regulowaną wysokością blatu. Takie rozwiązanie pozwala na tworzenie ergonomicznych przestrzeni zmniejszających ryzyko chorób zawodowych i charakteryzujących się wysoką wydajnością procesów. Meble REECO łączą modułowość z jakością i użytecznością produktów, umożliwiając użytkownikom dalszą rozbudowę i modyfikację przestrzeni roboczej zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami.