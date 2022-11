AGH i RENEX podsumowują współpracę

W ramach niedawnych działań inwestycyjnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej i funkcjonujące w jego ramach jednostki zrealizowały projekty wyposażenia trzech pracowni naukowych i dydaktycznych, w celu ich pełnego zmodernizowania i przystosowania do współczesnych standardów.

Jak podkreślają przedstawiciele uczelni kluczowym aspektem pierwszego ze zrealizowanych projektów było przygotowanie przestrzeni umożliwiającej gromadzenie w jednym miejscu najbardziej zaawansowanej aparatury tak aby odtworzyć w warunkach laboratoryjnych nowoczesne standardy przemysłowe i mieć możliwość prototypowania nowych rozwiązań dla przemysłu, prowadzenia badań diagnostycznych, opracowywania nowych architektur i rozwiązań do realizacji zadań pomiarów i sterowania. W rezultacie powstało Interdyscyplinarne Laboratorium Badawcze stanowiące przestrzeń, gdzie pracownicy naukowi oraz doktoranci mają dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz mają możliwość współpracy i wymiany doświadczeń .

Celem drugiego projektu było wyposażenie laboratorium przeznaczonego dla kół naukowych. W laboratorium tym, członkowie kół, dyplomanci studiów inżynierskich i magisterskich mogą realizować swoje pomysły i projekty z zakresu m.in. zaawansowanej robotyki.

Trzeci projekt pozwolił na stworzenie nowoczesnego laboratorium energoelektroniki pozwalającego studentom na weryfikowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, zdobywanie doświadczenia w obsłudze aparatury pomiarowej oraz naukę tego jak uruchamiać, testować oraz analizować rzeczywiste układy elektroniczne także w zakresie aplikacji układów sterowania.

W toku omówionych wyżej projektów Grupa RENEX dostarczyła stanowiska pracy oparte o modułowy system Antystatycznych Mebli REECO. Rozwiązanie to wpisało się w ściśle określone wymogi tworzonych nowoczesnych pracowni. Pozwala bowiem nie tylko na przygotowanie ergonomicznych stanowisk pracy ale, również na ich łatwą rekonfigurację w przyszłości, spełniając przy tym wymogi dużej nośności i pełnej ochrony ESD.

Meble Antystatyczne REECO – to linia specjalistycznych mebli przemysłowych. Została opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie, ze względu na swoją jakość, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców z innych branż. Meble mają stalową konstrukcję pokrytą powłokami o właściwościach antystatycznych. Dzięki temu mogą być stosowane w tzw. strefach EPA, w jakich produkuje i naprawia się elektronikę redukując ryzyko uszkodzeń w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Meble przemysłowe REECO mają strukturę modułową dzięki czemu mogą być dowolnie przystosowywane do wymogów danego środowiska pracy. Jednym z flagowych elementów tej serii produktów jest Stół Antystatyczny Premium Electric z wysokością blatu regulowaną elektrycznie. Pozwala to na tworzenie przestrzeni ergonomicznych redukujących ryzyko schorzeń zawodowych i cechujących się dużą wydajnością procesu. Modułowość połączona z utrzymywaną spójną na przestrzeni lat jakością i dostępnością oferty pozwala użytkownikom na dalsze rozbudowywanie i modyfikowanie swoich przestrzeni pracy wraz z ich zmieniającymi się potrzebami.

Poza odzieżą Grupa RENEX opracowała i dostarcza pod marką REECO serię robotów, urządzenia specjalistyczne oraz uniwersalne, antystatyczne meble przemysłowe. Roboty REECO to gotowe rozwiązania. Każdy z nich stanowi w pełni zautomatyzowaną, niezależną jednostkę, którą można wdrożyć do działającej lub nowo powstającej linii produkcyjnej. Nie wymagają one zaawansowanych procesów projektowania, planowania i integracji, a ich obsługa nie wymaga wiedzy fachowej ani doświadczenia.

Polska linia produktów REECO rozwija się w ostatnich latach na rynki zagraniczne. W ostatnich latach Grupa RENEX odnotowuje dynamiczny wzrost eksportu grup produktów REECO. Dystrybucja została rozszerzona m.in. na Japonię, Holandię, Belgię, Irlandię, Szwajcarię, Stany Zjednoczone, Ekwador i Arabię Saudyjską.