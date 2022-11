Grupa RENEX na Warsaw Industry Week 2022

W toku nadchodzących targów Grupa RENEX zaprezentuje swoją kompleksową ofertę skierowaną do branży elektronicznej oraz innych branż specjalistycznych. Celem ekspozycji będzie prezentacja nowości w ofercie REECO – robota lutowniczego z automatycznym stołem obrotowym, robota dozującego oraz systemu transporterów automatycznych do budowy linii oraz oferty rozwiązań zrobotyzowanych YAMAHA.

Na stoisku zostaną zaprezentowane przede wszystkim możliwości Robotów REECO - serii gotowych do użycia urządzeń, które mogą być implementowane w działających liniach produkcyjnych, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanego procesu projektowania rozwiązań technologicznych i integracji. Odwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z tymi możliwościami na przykładzie dwóch Robotów – Skręcającego ze stołem obrotowym oraz Lakierującego. Są to najnowsze modele w serii zaprezentowane po raz pierwszy europejskiej publiczności niespełna rok temu.

Drugim kluczowym elementem będzie prezentacja możliwości robota Lakierującego REECO, którego jedną z funkcji jest nakładanie powłok typu conformal coating, które są coraz szerzej stosowane do zabezpieczania pakietów elektronicznych przed warunkami zewnętrznymi.

Prezentacja zostanie również rozbudowana o elementy z zakresu Urządzeń REECO transportery liniowe – nazywane również conveyorami. Urządzenia tego typu pozwalają na rozbudowywanie linii produkcyjnych w oparciu o Roboty REECO i jednostki innych producentów.

W ramach przedstawiana rozwiązań zrobotyzowanych Grupa RENEX zaprezentuje również urządzenia specjalistyczne swoich partnerów – w szczególności roboty przemysłowe YAMAHA. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z m.in. z nowoczesną linią transportową LCM oraz robotami typu SCARA. System LCM to liniowy przenośnik o modułowej konstrukcji, składający się z silnika liniowego oraz wózka (określanego również jako karetka, suwak bądź ang. slider) służącego do przenoszenia elementów roboczych. Wszystkie wózki mogą poruszać się z dużą prędkością, precyzją i, co istotne, w pełni niezależnie od siebie. Dzięki temu, że prace (działania) mogą być wykonywane w toku procesu na samych wózkach, system charakteryzuje się wysoką efektywnością wykorzystania przestrzeni produkcyjnej. Zapewnia to również większą swobodę przy konstruowaniu linii i umożliwia szybkie zmiany w produkcji.

Odwiedzający Targi będą mieli również możliwość zapoznania się z ofertą Mebli Antystatycznych REECO. Ta linia specjalistycznych mebli przemysłowych została opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie, ze względu na swoją jakość, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców z innych branż. Produkty tej linii oparte są o stalową konstrukcję pokrytą powłokami o właściwościach antystatycznych, co sprawia, że mogą być stosowane w tzw. strefach EPA, w jakich produkuje i naprawia się zaawansowaną elektronikę. Na Targach zostanie zaprezentowana modułowość i kompatybilność Mebli REECO – cechy pozwalające na tworzenie ergonomicznych przestrzeni pracy, które redukują ryzyko schorzeń zawodowych i zwiększają wydajność procesu. Ponadto dzięki tym cechom oraz utrzymywanej na przestrzeni lat spójnej jakości i dostępności oferty użytkownicy mają możliwość płynnego rozbudowywania i modyfikowania swoich przestrzeni pracy. Na stoisku Grupy RENEX dostępny będzie między innymi jeden z flagowych elementów tej serii - Stół Antystatyczny Premium Electric z wysokością blatu regulowaną elektrycznie.

Grupa RENEX kładzie duży nacisk na działalność doradczą, szkoleniową i badawczą mającą na celu wspieranie rozwoju jej partnerów z wielu branż. Z tego względu na stoisku RENEX, oprócz możliwości zapoznania się z ofertą urządzeń i wyposażenia z oferty RENEX będzie również możliwość skonsultowania problemów produkcyjnych ze specjalistami CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX.

Zainteresowanych zapraszamy w dniach 7-9 listopada 2022 do Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn, na stoisko Grupy RENEX nr C1.06.