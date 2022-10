W Polsce plastikowe zakrętki od lat są zbierane i wymieniane w punktach recyklingu na konkretne fundusze wspierające różne organizacje charytatywne.

Zdjęcie 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku była pierwszą placówką, przy której pojawiło się Metalowe Serce RENEX.

Jedną z placówek biorących udział w akcji jest Szkoła Podstawowa numer 2 we Włocławku. „Mamy nadzieję, że oprócz tego, że zaangażujemy w to przedsięwzięcie całą naszą społeczność szkolną, również przyłączą się tutaj wszyscy nasi mieszkańcy Włocławka do tej wspaniałej akcji (…)”. Komentowała Dyrektor Szkoły – Pani Magdalena Lewandowska.

„Zachęcamy wszystkich do włączenia się w pomoc najmłodszym. Tym bardziej że ten szczytny cel można teraz realizować poprzez proste wrzucanie nakrętek do specjalnych pojemników. Dla nas, jako Grupy RENEX, działania w tej sferze mają kluczowy charakter” - przekazują Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – Właściciele Grupy RENEX.

Dotychczas metalowe serca ufundowane przez grupę RENEX pojawiły się przy:

Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie

Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim

Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Technikum nr 18 w Zespołe Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach

Szkole Podstawowej nr 65 w Katowicach

Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce

Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim

Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie

Szkole Podstawowej Nr 12 we Włocławku

Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Zdjęcie 2. Dzięki grupie RENEX młodzież z wielu szkół ma możliwość pomocy innym | Na zdjęciu: uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Idea pomocy połączona z ekologią

Dzięki przekazanym przez grupę RENEX pojemnikom szkoły mogą wspierać wybrane przez siebie organizacje, poprzez oddanie nakrętek do punktów skupu. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek trafiają do różnych organizacji zajmujących się pomocą, bądź konkretnych osób, dla których jest to szansa na dofinansowanie kosztownej rehabilitacji czy zakupu specjalistycznego sprzętu. Dla mieszkańców jest to także łatwy i ekologiczny sposób, by aktywnie włączyć się w pomoc.

Zdjęcie 3. Metalowe serca ufundowane przez firmę RENEX stanowią namacalną pomoc potrzebującym

PomagaMY nie od dziś

To nie pierwsza akcja w którą włącza się Grupa RENEX. Firma aktywnie współpracuje ze szkołami prowadząc warsztaty i udzielając wsparcia merytorycznego. Firma wspiera także różnego rodzaju inicjatywy. Jedną z nich jest akcja „WŁOwimy Talenty” organizowana w celu wyłonienia najbardziej uzdolnionych mieszkańców Włocławka.

O Grupie RENEX

Grupa RENEX jest jedną z największych i najdłużej działających polskich firm, dostarczającą najnowsze technologie dla branży elektronicznej i innych branż specjalistycznych.

Pod swoją marką REEXO Grupa RENEX, opracowuje, produkuje i dostarcza na rynek polski i zagraniczne cztery grupy produktów: meble przemysłowe, roboty produkcyjne, specjalistyczną odzież i urządzenia.

W skład Grupy wchodzi obecnie szereg podmiotów i marek realizujących działalność produkcyjną, doradczą, handlową i szkoleniową. Grupa działa również jako dystrybutor na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią światowych marek dostarczając szerokie spektrum urządzeń – od stosunkowo drobnych takich jak stacje lutownicze po kompletne linie produkcyjne.

Grupa RENEX kładzie szczególny nacisk na szeroką działalność doradczą i badawczo-rozwojową. W tym celu stworzyła CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, gdzie opracowane są najnowocześniejsze rozwiązania i technologie z zakresu elektroniki i robotyki. Centrum stanowi również wyspecjalizowany podmiot doradczo-szkoleniowy oferujący, realizację prototypów i partii próbnych urządzeń elektronicznych, kursy z zakresu standardów stosowanych w branży elektronicznej, ochrony antystatycznej oraz indywidualnie dobrane szkolenia z zakresu realizacji produkcji SMT oraz robotyki i automatyki.

Grupa ma swoje oddziały w Serbii, Niemczech, Rumunii i Chorwacji.

