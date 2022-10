Konstrukcja stanowi najnowszy przykład tego, jak w kreatywny sposób można zestawić ze sobą dostępne moduły Antystatycznych Mebli REECO, w tym nowy element w ofercie: uchwyt na telewizor.

Nowość została opracowana z myślą o zastosowaniu jako całoroczne wyposażenie firmy – w szczególności w salach konferencyjnych – a zależnie od potrzeb może być używana jako element stoisk targowych. Stanowi idealną, estetyczną, zajmującą niewiele miejsca podstawę dla telewizora, katalogów, ekspresu do kawy, laptopa, wizytówek, gadżetów targowych itp.

Dzięki temu, że konstrukcja została stworzona ze standardowych elementów REECO jest w pełni kompatybilna z innymi modułami i meblami z tej serii, a użytkownik ma możliwość dowolnego zamieniania elementów z tymi używanymi obecnie i w przyszłości w jego firmie.

Podobnie jak inne kluczowe moduły serii REECO nowa konstrukcja dostępna jest w wersjach o szerokości 750 i 900mm.

„Nowa konstrukcja stanowi przykład tego jak w kreatywny sposób można używać dostępnych modułów REECO. Pomysł tego ustawienia narodził się w naszej firmie w toku targów branżowych w jakich braliśmy udział w ostatnim czasie. Kluczowy wymiar przy takich wydarzeniach ma efektywność wykorzystania miejsca i duża mobilność. Opracowane przez nas rozwiązanie pozwala na pomieszczenie na niespełna metrze kwadratowym telewizora wyświetlającego filmy promocyjne, laptopa, ekspresu do kawy, dużego zapasu katalogów, broszur i gadżetów i wielu innych elementów. Jednocześnie cała konstrukcja może być łatwo przestawiana, przewożona nawet w samochodzie osobowym i modyfikowana w zależności od potrzeb. (…) Poza sezonem targowym, stanowisko doskonale sprawdza się jako wyposażenie sali konferencyjnych oraz lobby, a dzięki temu, że wszystkie moduły zostały pokryte powłokami antystatycznymi – całe stanowisko lub jego elementy, tak samo jak inne meble REECO mogą być używane również w tzw. sferach EPA.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

Jak również podkreślają przedstawiciele Grupy RENEX – Stanowisko Konferencyjne – w jest jedynie przykładem możliwego ustawienia modułów REECO. Używając dostępnego online konfiguratora użytkownik może dowolnie modyfikować ten projekt zastępując, dodając lub usuwając elementy tak by jak najlepiej dopasować go do swoich potrzeb. Co również istotne – dzięki produkcji w Polsce, wysokim stanom magazynowym i spójności elementów na przestrzeni lat nie ma konieczności zamawiania elementów na zapas – stanowisko może być w każdej chwili w przyszłości rozszerzone o dostępne stale w ofercie elementy.

Meble Antystatyczne REECO – to linia specjalistycznych mebli przemysłowych. Została opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie, ze względu na swoją jakość, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców z innych branż. Meble mają stalową konstrukcję pokrytą powłokami o właściwościach antystatycznych. Dzięki temu mogą być stosowane w tzw. strefach EPA, w jakich produkuje i naprawia się elektronikę redukując ryzyko uszkodzeń w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Meble przemysłowe REECO mają strukturę modułową dzięki czemu mogą być dowolnie przystosowywane do wymogów danego środowiska pracy. Jednym z flagowych elementów tej serii produktów jest Stół Antystatyczny Premium Electric z wysokością blatu regulowaną elektrycznie. Pozwala to na tworzenie przestrzeni ergonomicznych redukujących ryzyko schorzeń zawodowych i cechujących się dużą wydajnością procesu. Modułowość połączona z utrzymywaną spójną na przestrzeni lat jakością i dostępnością oferty pozwala użytkownikom na dalsze rozbudowywanie i modyfikowanie swoich przestrzeni pracy wraz z ich zmieniającymi się potrzebami.

Grupa RENEX opracowała i dostarcza pod marką REECO serię robotów, odzież ESD, urządzenia specjalistyczne oraz uniwersalne, antystatyczne meble przemysłowe. Roboty REECO to gotowe rozwiązania. Każdy z nich stanowi w pełni zautomatyzowaną, niezależną jednostkę, którą można wdrożyć do działającej lub nowo powstającej linii produkcyjnej. Nie wymagają one zaawansowanych procesów projektowania, planowania i integracji, a ich obsługa nie wymaga wiedzy fachowej ani doświadczenia.

Polska linia produktów REECO rozwija się w ostatnich latach na rynki zagraniczne. W ostatnich latach Grupa RENEX odnotowuje dynamiczny wzrost eksportu grup produktów REECO. Tylko ostatnim okresie dystrybucja została rozszerzona m.in. na Japonię, Holandię, Belgię, Irlandię, Szwajcarię, Stany Zjednoczone, Ekwador i Arabię Saudyjską.

