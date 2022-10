Grupa RENEX i ASZ Electronics Solutions podsumowują projekt

ASZ Electronics Solutions jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem działający w sektorze EMS od 2020 roku. Firma obecnie specjalizuje się w montażu małych i średnich serii pakietów elektronicznych. Z tego względu inwestuje w rozwiązania pozwalające na szybkie i wydajne przezbrajanie linii na potrzeby kolejnych projektów. Obecnie realizuje zlecenia dla podmiotów z sektorów medycznego, automotiv i budynków inteligentnych.

„Szukając odpowiedniego dostawcy na rynku polskim, trafiliśmy do firmy RENEX, która ma zaplecze sprzętowe tutaj właśnie lokalnie, w Polsce, co pozwala nam czuć się bezpiecznie w przypadku kłopotów w produkcji, czy z linią, jako że mają zaplecze magazynowe części zamiennych. Dzięki urządzeniom, które kupiliśmy udało nam się dotrzeć do wielu nowych klientów. I tutaj przede wszystkim rynek dolnośląski bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Spotkaliśmy się z wieloma nowymi klientami, którzy rozpoczęli z nami współpracę. Widzimy, że bardzo pozytywnie zostaliśmy przyjęci przez rynek i dlatego też z dużym optymizmem patrzymy na przyszłość.” Komentował Pan Tomasz Nowak, Dyrektor Sprzedaży w ASZ Electonics Solutions.

W ramach omawianej współpracy szybko rozwijająca się firma ASZ Electronics Solutions dokonała już trzeciej inwestycji w linię produkcyjną w ciągu trzech lat. W październiku tego roku osiągnie gotowość produkcyjną, obejmującą trzy linie do montażu układów elektronicznych, które składać się będą z urządzeń marki YAMAHA oraz HELLER oraz sytemu inspekcji wizyjnej AOI.

Tym samym firma ASZ Electronics Solutions osiągnie wydajność trzech linii produkcyjnych na poziomie 50 000 komponentów na godzinę (CPH), co pozwala realizować w skali całego przedsiębiorstwa, na różnych etapach nawet kilkanaście małych i średnich projektów jednocześnie.

„Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć, w niewątpliwej historii sukcesu tak szybko rozwijającej się firmy ASZ Electronics Solutions. Daje nam to dużą satysfakcję, że wsparcie i doradztwo jakiego mogliśmy udzielić – w szczególności poprzez nasze CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX spotkało się z takim uznaniem. Wierzymy, że współpraca między naszymi firmami będzie się rozwijać przez kolejne lata.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – współwłaściciele Grupy RENEX.

CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX:

CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX dostarcza szerokie wsparcie szkoleniowe w zakresie standardów montażu pakietów elektronicznych, ochrony antystatycznej oraz programowania i obsługi urządzeń i robotów produkcyjnych. Ośrodek powstał w celu realizacji misji wspierania rozwoju technologicznego i jako taki świadczy również szerokie spektrum usług – w szczególności doradczych i dotyczących działalności badawczo-rozwojowej.

Centrum wspomaga m.in. procesy opracowywania nowych produktów elektronicznych i ich optymalizacji pod kątem masowej produkcji na wszystkich etapach tego procesu. Obejmuje to wsparcie skierowane zarówno do nowo powstałych, jak i działających już na rynku przedsiębiorstw. Dotyczy ono w szczególności tych podmiotów, które rozwijają lub wdrażają własną produkcję pakietów i urządzeń elektronicznych, bądź tych, które dążą do automatyzacji swoich – szeroko już w tym miejscu rozumianych – procesów poprzez implementację robotów przemysłowych.

W Centrum jest ponadto możliwość zobaczenia i przetestowania, również na własnych komponentach urządzeń i robotów z oferty RENEX.

