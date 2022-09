Grupa RENEX na targach Evertiq EXPO Göteborg

W ramach promocji swojej marki REECO na rynkach skandynawskich Grupa RENEX wzięła udział w targach branży elektronicznej Evertiq EXPO Göteborg. W wydarzeniu, które odbyło się w dniu 15 września 2022 roku, wzięła udział ponad setka firm, głównie typu EMS, m.in. ze Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski.

„Cieszy nas pozytywne przyjęcie na wydarzeniu mebli REECO. Zaprezentowany przez nas flagowy model naszej serii modułowych mebli antystatycznych – Stół Premium Electric – z blatem podnoszonym elektrycznie - budził duże zainteresowanie odwiedzających. Widzimy duży potencjał w rynkach skandynawskich – szczególnie w zakresie dobrze ugruntowanego w tym regionie przemysłu elektronicznego - i w zdecydowany sposób rozszerzamy nasze działania eksportowe w tym kierunku.” Komentował Marcin Ziętara, Product Manager, Dział Eksportu, Grupa RENEX.

Meble antystatyczne REECO cieszą się rosnącym zainteresowaniem specjalistów branży elektronicznej na świecie. Będąc uznanym produktem wysokiej jakości promują szeroko rozumianą polską markę. Pokazują, że produkty z Polski, atrakcyjne cenowo i jakościowo mogą konkurować zarówno z produktami zagranicznymi. Grupa RENEX – polski producent marki REECO rozszerza wciąż sieć dystrybucji produktów – w ostatnim czasie obejmując m.in. rynki Japonii, Holandii, Belgii, Irlandii i Szwajcarii. Wskaźniki podsumowujące sprzedaż mebli antystatycznych REECO w ostatnich latach pokazują znaczący wzrost eksportu pomimo problemów na rynkach światowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meble Antystatyczne REECO – to linia specjalistycznych mebli przemysłowych. Została opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie, ze względu na swoją jakość, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców z innych branż. Meble mają stalową konstrukcję pokrytą powłokami o właściwościach antystatycznych. Dzięki temu mogą być stosowane w tzw. strefach EPA, w jakich produkuje i naprawia się elektronikę redukując ryzyko uszkodzeń w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Meble przemysłowe REECO mają strukturę modułową dzięki czemu mogą być dowolnie przystosowywane do wymogów danego środowiska pracy. Jednym z flagowych elementów tej serii produktów jest Stół Antystatyczny Premium Electric z wysokością blatu regulowaną elektrycznie. Pozwala to na tworzenie przestrzeni ergonomicznych redukujących ryzyko schorzeń zawodowych i cechujących się dużą wydajnością procesu. Modułowość połączona z utrzymywaną spójną na przestrzeni lat jakością i dostępnością oferty pozwala użytkownikom na dalsze rozbudowywanie i modyfikowanie swoich przestrzeni pracy wraz z ich zmieniającymi się potrzebami.