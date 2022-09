Bluza Softshell ESD REECO (oznaczenie: CE-SOFTSHELL.SFTL) została opracowana z myślą o użytkowaniu jej zarówno bezpośrednio w strefach typu EPA w jakich produkuje się wrażliwą na wyładowania elektromagnetyczne elektronikę jak i w powiązanych pomieszczeniach takich jak magazyny, przejścia, hale produkcyjne i przestrzenie zewnętrzne.

„Rozszerzamy ofertę ciepłych bluz typu ESD w rezultacie licznych zapytań jakie otrzymaliśmy od naszych partnerów i klientów w ostatnim czasie. Zapowiada się, że zbliżający się sezon zimowy wymagać będzie od wszystkich zredukowania zużycia energii i ogrzewania w przestrzeniach, gdzie jest to możliwe. Dotyczy to na przykład magazynów i ciągów przeładunkowych. Często są to obszary objęte reżimem ochrony antystatycznej albo obsługiwane przez osoby, które poruszając się w różnych strefach muszą zachowywać ten reżim w swoim stroju. Stąd widoczna potrzeba rynkowa wprowadzenia bluz chroniących przed warunkami atmosferycznymi, a jednocześnie utrzymującymi standardy ochrony ESD.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

Nowa Bluza Softshell ESD REECO została wykonana z materiałów zawierających w swojej strukturze elementy elektroprzewodzące w postaci włókien węglowych. Zamek błyskawiczny, zgodnie z wymogami został dodatkowo zakryty, a bluza spełnia wymagania określone w normie PN-EN 61340-5-1.

Wpisując się w standardy całej linii produktów REECO Bluza Softshell jest dostępna w pełnym zakresie rozmiarów – od 2XS do 2XL. Model dostępny jest w kolorze czarnym, w uniwersalnym kroju: z podwyższonym kołnierzem i dwoma kieszeniami dolnymi.

Grupa RENEX wprowadziła nowy produkt jako rozwinięcie dotychczasowej szerokiej oferty odzieży REECO. W jej zakres wchodzi odzież specjalistyczna przeznaczona m.in. do stosowania w strefach EPA – oraz pomieszczeniach o podwyższonej czystości typu cleanroom.

Zastosowane materiały spełniają rygorystyczne wymogi panujące w tego typu przestrzeniach. Odzież przeznaczona do stref EPA – czyli odzież antystatyczna lub ESD – nie generuje wyładować elektrostatycznych – które są niebezpieczne dla wrażliwych komponentów elektronicznych. Odzież przeznaczona do stref cleanroom jest wytwarzana z materiałów nieemitujących pyłów i cząstek do powietrza. Jest to niezbędne w przypadku pracy z zaawansowanymi technologiami m.in. w farmacji, medycynie czy przemyśle kosmicznym.

Linie odzieży REECO mimo specjalistycznego przeznaczenia i zastosowanych materiałów są wytwarzane tak by zapewnić możliwie największy komfort użytkowania i szerokie spektrum krojów i kolorów. Jednocześnie ich wysoka jakość pozwala na ich długotrwałe użytkowanie.

Poza odzieżą Grupa RENEX opracowała i dostarcza pod marką REECO serię robotów, urządzenia specjalistyczne oraz uniwersalne, antystatyczne meble przemysłowe. Roboty REECO to gotowe rozwiązania. Każdy z nich stanowi w pełni zautomatyzowaną, niezależną jednostkę, którą można wdrożyć do działającej lub nowo powstającej linii produkcyjnej. Nie wymagają one zaawansowanych procesów projektowania, planowania i integracji, a ich obsługa nie wymaga wiedzy fachowej ani doświadczenia.

Polska linia produktów REECO rozwija się w ostatnich latach na rynki zagraniczne. W ostatnich latach Grupa RENEX odnotowuje dynamiczny wzrost eksportu grup produktów REECO. Tylko ostatnim okresie dystrybucja została rozszerzona m.in. na Japonię, Holandię, Belgię, Irlandię, Szwajcarię, Stany Zjednoczone, Ekwador i Arabię Saudyjską.

Więcej na www.renex.pl