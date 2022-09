Trzecia edycja bezpłatnej usługi przygotowania procesu nadruku pasty lutowniczej

Ciesząca się w ubiegłych latach dużym zainteresowaniem klientów usługa, została udostępniona przez Grupę RENEX po raz pierwszy w lipcu 2020 roku. Projekt wyróżnia się na rynku tym, że jest w pełni nieodpłatny i realizowany w przestrzeniach produkcyjnych zainteresowanego przedsiębiorstwa.

Wszystkie działania w ramach usługi są oparte o urządzenia, narzędzia i produkty światowych marek, w szczególności o pasty lutownicze INDIUM i rentgenowskie urządzenia inspekcyjne marki SEC.

Założona w 1934 roku w Stanach Zjednoczonych INDIUM Corporation jest jednym z największych globalnych producentów spoiw lutowniczych, a jej wysokiej jakości produkty od lat cieszą się uznaniem specjalistów branży elektronicznej na całym świecie. Dla zwiększenia dostępności swoich produktów w Polsce, w lipcu 2020 firma nawiązała współpracę partnerską z RENEX Group.

„Działania doradcze od samego początku są kluczowym elementem działalności naszej firmy. Wierzymy, że dzieląc się wiedzą i doświadczeniem wspieramy rozwój rynku produkcji elektroniki w Polsce. W tym celu stworzyliśmy CENTRUM TECHONOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, które realizuje tą i jej podobne inicjatywy. Duże zainteresowanie oferowaną usługą przygotowania nadruku pasty lutowniczej skłoniło nas do jej kontynuacji w tym roku. (…) Dostrzegamy jak duże znaczenie dla wydajności produkcji ma właściwe dopracowanie procesów. Wierzymy, że wspierając poszczególne firmy – zarówno te małe jak i duże – przyczyniamy się do wspierania rozwoju branży elektronicznej. Zachęcamy wszystkich do skorzystania – i w prosty, nieodpłatny sposób do zwiększenia rentowności swojej produkcji” komentowali Marzena Szczotkowska-Topić i Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

W zakres nieodpłatnej usługi wchodzi pełne przygotowanie całego procesu nadruku pasty lutowniczej. Inżynier aplikacji realizujący usługę, pomaga właściwie wyprofilować piec lutowniczy pod dany rodzaj pasty i przedstawia najistotniejsze parametry w procesie nadruku i ustawień drukarki. Innowacyjna usługa obejmuje także bezpłatną i szczegółową analizę w zakresie inspekcji RTG na urządzeniach światowej marki SEC.

Bezpłatną usługę dopełnia szczegółowy raport w zakresie inspekcji RTG wykonanych testów oraz raport graficzny z wykonania profili lutowniczych. Ponadto zainteresowanym są przekazywane materiały, tj. pasty pozwalające na dalsze doskonalenie procesu we własnym zakresie.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX Group – dth@renex.pl.