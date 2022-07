RENEX świętuje 33-lecie

Firma z działalności dystrybucyjnej założonej w 1989 roku, dzięki stopniowemu nawiązywaniu współpracy partnerskiej z coraz większymi podmiotami międzynarodowymi i własnej działalności szkoleniowej i produkcyjnej, rozwinęła się w prężnie działającą w Polsce i Europie Grupę, w skład której wchodzi szereg firm i marek.

Około dwadzieścia pięć lat temu pierwotna działalność firmy została rozszerzona o sferę szkoleniową. Przedsiębiorstwo nawiązało wtedy umowę z amerykańskim stowarzyszeniem IPC stając się Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym tej organizacji w Europie Środkowowschodniej.

Około dwadzieścia lat temu nastąpiła kolejna znacząca zmiana modelu biznesowego przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności o sferę wytwórczą. Została wówczas zawiązana marka REECO, pod którą produkowane są do dnia dzisiejszego meble, w tym stoły przemysłowe, odzież specjalistyczna, urządzenia i roboty produkcyjne.

Około piętnaście lat temu firma rozszerzyła swoją działalność o sferę projektowania, wytwarzania i serwisowania stref czystych typu CLEANROOM oraz urządzeń do nich przeznaczonych.

Około ośmiu lat temu firma rozszerzyła stała się wyłącznym dystrybutorem urządzeń (automatów) YAMAHA do produkcji elektroniki, a około czterech lat temu została wyłącznym dystrybutorem robotów przemysłowych YAMAHA Robots.

Trzy lata temu firma wchodząc we współpracę z południowo-koreańską firmą SEC rozszerzyła swoją dotychczasową działalność w sferze uniwersalnych rentgenowskich urządzeń inspekcyjnych pod marką RENEX X-Ray.

W chwili obecnej Grupa RENEX zatrudnia około 150 pracowników, w jej skład wchodzi szereg wyspecjalizowanych marek – w tym REECO, CLEANROOM RENEX EEC, RENEX LINE, RENEX ROBOTICS, RENEX X-Ray oraz PORTOFINO i działa w Polsce i krajach Europy Środkowo Wschodniej, mając oddziały w oddziały w Serbii, Niemczech, Rumunii i Chorwacji. Grupa dostarcza kompleksową ofertę wyposażenia dla branży elektronicznej – w tym stacje lutownicze takich marek jak PACE i JBC, materiały zużywalne, odzież specjalistyczną, meble przemysłowe, duże urządzenia produkcyjne marki YAMAHA i piece rozpływowe HELLER.



Grupa RENEX kładzie obecnie szczególny nacisk na szeroką działalność doradczą i badawczo-rozwojową. W tym celu stworzyła CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, gdzie opracowane są najnowocześniejsze rozwiązania i technologie z zakresu elektroniki i robotyki. Centrum stanowi również wyspecjalizowany podmiot doradczo-szkoleniowy oferujący, realizację prototypów i partii próbnych urządzeń elektronicznych, kursy z zakresu standardów stosowanych w branży elektronicznej, ochrony antystatycznej oraz indywidualnie dobrane szkolenia z zakresu realizacji produkcji SMT oraz robotyki i automatyki.

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi widząc, jak dzięki wysiłkom naszych pracowników, partnerów i naszym rozwija się Grupa RENEX. 33-lecie jest dobrą okazją by z refleksją spojrzeć na to jak ogromny postęp nastąpił zarówno w naszych wewnętrznych strukturach jak i w całej branży elektronicznej w Polsce. Cieszymy się widząc jak rozwija się nasza rodzinna firma, jak nasi specjaliści rozszerzają swoje kompetencje i jak dołączają do niej kolejne pokolenia młodych, ambitnych osób. To oni wszyscy tworzyli i tworzą dziś Grupę RENEX.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z Pikniku Rodzinnego RENEX z okazji 33-lecia.

