Robot przemysłowy YAMAHA LCMR200 zdobywa iF Design Award oraz Red Dot Award

Jest to ósmy rok z rzędu, w którym firma YAMAHA zdobyła nagrodę iF Design Award oraz dziesiąty, w którym otrzymała nagrodę Red Dot Award. Jest to również pierwszy raz, kiedy robot przemysłowy Yamaha Motor otrzymał którąkolwiek z tych nagród.

Należy również dodać, że w tym roku te same nagrody zdobył również inny produkt z szerokiej oferty firmy YAMAHA – Trójkołowy Skuter Miejski TRICITY 300.

LCMR200 to liniowy przenośnik o modułowej konstrukcji, składający się z silnika liniowego oraz wózka (ang. slider) do pobierania i przenoszenia elementów roboczych. Wszystkie wózki mogą poruszać się z dużą prędkością, precyzją i, co istotne, niezależnie od siebie. Dzięki temu, że prace (działania) mogą być wykonywane w toku procesu na samych wózkach, system charakteryzuje się wysoką efektywnością wykorzystania przestrzeni produkcyjnej. Zapewnia to również większą swobodę przy konstruowaniu linii i umożliwia szybkie zmiany w produkcji. Sterownik silnika jest wbudowany w cienką, jednoczęściową obudowę modułu wykonaną z anodowanego aluminium, która doskonale komponuje się z otaczającym sprzętem fabrycznym, a konstrukcja redukuje ilość okablowania.

Nagroda iF Design Award przyznawana przez fundację iF Design Foundation z siedzibą w Hanowerze, oraz Red Dot Design Award przyznawana przez niemieckie Design Zentrum Nordrhein Westfalen, są powszechnie uznawane za jedne z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa na świecie.

LCMR200 został wprowadzony do oferty YAMAHA w lipcu 2020 roku jako następca wcześniejszych modeli – w szczególności cieszącej się dużym uznaniem serii LCM100. Z tego względu położono bardzo duży nacisk na utrzymanie kluczowych zalet dotychczasowych systemów: m.in. ruchu z dużą prędkością, precyzyjnego zatrzymywania się i pozycjonowania wózków.

Omawiany model udoskonalił jednocześnie część rozwiązań, wprowadzając m.in. solidniejszą strukturę lepiej nadającą się do pracy w środowiskach, w których obecne są ciała obce i szumy statyczne.

Ponadto w najnowszym, odznaczonym modelu prowadnica liniowa i szyna zostały powiększone, a także wzmocnione przy zachowaniu tej samej wielkości całkowitej modułu.

DYSTRYBUCJA W POLSCE

Wyłącznym dystrybutorem YAMAHA SMT oraz YAMAHA ROBOTICS w Polsce i krajach bałkańskich jest RENEX Group. Urządzenia YAMAHA, jak i inne produkty z oferty RENEX można zobaczyć i sprawdzić w działaniu w warunkach testowych linii produkcyjnych (również na własnych komponentach i podzespołach) w CENTRUM TECHNOLOGICZNYM i DEMOROOM RENEX. Poza urządzeniami Grupa RENEX dostarcza kompleksowy zakres usług konsultacyjnych i doradczych z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych. W Centrum – w ramach AUTORYZOWANEGO CENTRUM SZKOLENIOWEGO YAMAHA prowadzone są również szkolenia z programowania i obsługi zarówno urządzeń SMT jak i robotów przemysłowych. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX Group – dth@renex.pl.

FILM CENTRUM TECHNOLOGICZNE I DEMO-ROOM RENEX

