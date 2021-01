Firma RENEX już po raz drugi odznaczona tytułem Gazeli Biznesu

Gazele Biznesu to organizowany od 20 lat ranking wyróżniający przedsiębiorstwa o najlepszych wynikach finansowych. Kryteria oparte o wymierne wskaźniki sprawiają, że tytuł ten stanowi obiektywny wyznacznik dobrze zarządzanych i prężnie rozwijających się firm.

„Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia. Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu z ubiegłych lat w okresie pandemii nie było prostym zadaniem. Jego realizacja jest ogromną zasługą specjalistów RENEX - pracowników i partnerów, którzy w czasach kryzysu wykazali się innowacyjnością i zaangażowaniem rozwijając ofertę RENEX i wychodząc na nowe rynki. To im należy się to wyróżnienie i podziękowania.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.



RENEX od ponad 30 lat wspiera rozwój polskiej branży elektronicznej. W ramach realizacji misji dostarczania w jednym miejscu kompleksowej oferty – tj. wszystkich produktów i usług niezbędnych jej partnerom. W obecnych strukturach Grupy RENEX są dziś wyspecjalizowane podmioty doradcze, szkoleniowe, badawczo-rozwojowe i dystrybucyjne. Mimo ogromnego rozwoju Grupy jej głównym kierunkiem działania pozostaje dostarczanie wsparcia dla branży elektronicznej – w szczególności dla serwisów elektronicznych, w tym tych w jednostkach budżetowych policji i wojska.

Kluczowym dla Grupy RENEX jest również wspieranie działalności edukacyjnej na kierunkach technicznych. Dzięki dostarczaniu takie same wyposażenie do pracowni uczelni wyższych i średnich jak do przedsiębiorstw uczniowie mają możliwość zaznajamiania się z prawdziwymi narzędziami pracy i doskonalenia umiejętności.

Grupa dostarcza ponadto pełen zakres usług doradczych i konsultacyjnych. W ramach działalności szkoleniowej prowadzi największe Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC w Europie Środkowo-Wschodniej – dostarczając kursy m.in. w zakresie ochrony antystatycznej i standardów IPC, oraz Autoryzowane Centrum Szkoleniowe YAMAHA, dostarczając kursy z zakresu robotyki i automatyki.

Grupa RENEX ma w ofercie ponad dwadzieścia tysięcy rodzajów produktów. W tym urządzenia, narzędzia, odzież, meble esd i materiały zużywalne niezbędne w działalności serwisowej. Grupa jest partnerem światowych marek dostarczając m.in. urządzenia JBC i PACE, narzędzia ręczne Piergiacomi, pasty lutownicze Indium, preparaty czyszczące Solderstar czy też mikroskopy cyfrowe Tagarno.

https://www.youtube.com/watch?v=GE0tc04AqtM

Dzięki pełnym stanom magazynowym w Polsce Grupa dostarcza niemalże wszystkie własne i dystrybuowane produkty od ręki pozwalając jej partnerom szybko reagować na nieprzewidziane sytuacje. Dostarczane wsparcie logistyczno-produktowe jest uzupełnione o profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Grupa stworzyła również CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX oraz DEMOROOM we Włocławku gdzie klienci i partnerzy RENEX mogą zobaczyć i sprawdzić urządzenia z oferty w działaniu. Pracujący w Centrum specjaliści służą również wsparciem szkoleniowym i doradczym.

https://www.youtube.com/watch?v=qezIA-or1Vg

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX – dth@renex.pl

Więcej na www.renex.pl

Zdjęcie - Szkolenia w CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX

Zdjęcie - CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX – Robotyka

Zdjęcie - CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX – Linie SMT