YAMAHA wspiera badania nad 3D MID na Uniwersytecie w Norymberdze

YAMAHA Motor Europe Robotics dostarczyła FAPS modułową maszynę Yamaha S20 do dozowania i montażu 3D. Urządzenie umożliwi jednostce badawczej tworzenie produktów 3D MID poprzez dozowanie kleju i/lub pasty lutowniczej oraz montaż elementów elektronicznych w ramach jednego etapu produkcyjnego. YAMAHA zapewni również wsparcie techniczne, wiedzę fachową i doświadczenie swoich specjalistów, aby pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu urządzenia oraz prowadzonych badaniach.

Współpraca z FAPS opiera się na członkostwie YAMAHA w niemieckim stowarzyszeniu Forschungsvereinigung 3D MID e.V., w którym firma działa od kwietnia 2020 roku w celu dalszego rozwoju technologii 3D MID. Umieszczenie obwodów i komponentów bezpośrednio na formowanym podłożu, jakim jest np. obudowa urządzenia, umożliwia prostą i wydajną kosztowo produkcję zaawansowanych, a przy tym niewielkich i lekkich produktów. Jest to idealna technologia dla najnowocześniejszych produktów konsumenckich, elektroniki samochodowej, a także urządzeń końcowych Internetu Rzeczy takich jak inteligentne czujniki i siłowniki.

"Zaangażowanie firmy YAMAHA zwiększa jakość edukacji, jaką zapewniamy naszym studentom i daje naszym naukowcom możliwość sprostania nowym, ekscytującym wyzwaniom. Możemy zrobić o wiele więcej teraz, gdy mamy całkowicie zautomatyzowaną linię 3D MID, a wsparcie zespołu YAMAHA daje nam poczucie pewności, aby przecierać dalsze szlaki i odkrywać pełen zakres możliwości tej technologii", powiedział Dyrektor Instytutu Automatyki Fabrycznej i Systemów Produkcyjnych (FAPS) prof. dr inż. Jörg Franke.

Od lewej do prawej: M.Sc. Nils Thielen (Asystent Badań FAPS), M.Sc. Philipp Bräuer (Asystent Badań FAPS i 3D MID e.V.), Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke (Szef Instytutu FAPS)

Richard Vereijssen Product Marketing Manager firmy YAMAHA Motor Europe Robotics, powiedział: "Program 3D MID Instytutu FAPS jest ściśle związany z naszą wizją przyszłości i z przyjemnością pomagamy inżynierom budującym nasze jutro w zdobywaniu praktycznej wiedzy ". Dodał również: "Również dla nas jest to szansa poszerzenia wiedzy, ponieważ nadal rozwijamy przyszłe generacje sprzętu i usług, w celu wspierania naszych klientów komercyjnych".

Automat S20

Modułowy automat hybrydowy Yamaha S20, dostarczony do FAPS, stanowi obecnie standard w produkcji 3D MID. Urządzenie łączy w sobie manipulator robota 3D z wieloma głowicami dozującymi i głowicami do montażu powierzchniowego typu pick-and-place w celu połączenia dozowania pasty lutowniczej i/lub kleju i układania komponentów w jednej platformie. Poza oszczędnością miejsca i usprawnieniem montażu 3D MID, S20 charakteryzuje się również prostotą programowania zwiększającą wydajność pracy we wszystkich typach procesu - od prototypowania po produkcję masową.

WYŁĄCZNY DYTRYBUTOR YAMAHA SMT oraz YAMAHA ROBOTICS – RENEX Group

Wyłącznym dystrybutorem YAMAHA SMT oraz YAMAHA ROBOTICS w Polsce i krajach Europy Centralno-Wschodniej jest RENEX Group. Urządzenia YAMAHA, jak i inne produkty z oferty RENEX można zobaczyć i sprawdzić w działaniu w warunkach testowych linii produkcyjnych (również na własnych komponentach i podzespołach) w CENTRUM TECHNOLOGICZNYM i DEMOROOM RENEX. Poza urządzeniami Grupa RENEX dostarcza kompleksowy zakres usług konsultacyjnych i doradczych z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych.

W Centrum prowadzone są również szkolenia z programowania i obsługi zarówno urządzeń SMT jak i robotów przemysłowych.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX Group – dth@renex.pl.

Szkolenia w CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX

Więcej o CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX w poniższych materiałach video:

https://www.youtube.com/watch?v=qezIA-or1Vg

https://www.youtube.com/watch?v=Ll46J2IJifc&feature=emb_logo

Więcej na www.renex.pl