Nowy automat został opracowany z myślą o zwiększeniu wydajności produkcji w przeliczeniu na metr kwadratowy zajmowanej przestrzeni, dzięki co pozwala mu nawet na jej podwojenie względem urządzeń wcześniejszych generacji. Mimo to działa w charakterystycznie dużym na automatów YAMAHA zakresie płyt do wielkości 810mm na 490mm.

Duży nacisk został również położony na funkcjonalności umożliwiające nieprzerwaną pracę urządzenia. Urządzenie zostało wyposażone w nowoopracowane systemy pozwalające na wymianę podajników i tacek bez konieczności zatrzymywania urządzenia.

YSM20R-PV jest obecnie głównym elementem kampanii promocyjnej YAMAHA zachęcającej użytkowników do wymiany urządzeń starszej generacji w zamian z upust w wysokości 20 000 EUR.

Szczegółowych informacji udzielają Doradcy Techniczno-Handlowi RENEX.

Więcej na www.renex.pl