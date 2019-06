RENEX świętuje 30-lecie

W tym wyjątkowym, z punktu widzenia firmy, roku zaplanowanych zostało wiele wydarzeń podsumowujących działalność firmy, ale także prezentujących wartości, na których dziś opiera się jej działalność.

Jedną z istotnych wartości, która dziś stanowi o firmie jest jej odpowiedzialność społeczna. Dotyczy ona w szczególności edukacji. 30 lat działalności to okres budowania marki, która dziś nie tylko kojarzy się z sukcesem biznesowym, ale także jest rozpoznawalna jako firma, która stara się promować nowe, odpowiedzialne standardy.

Jednym z wydarzeń, które doskonale wpisują się w tę misję są Mistrzostwa Polski w Lutowaniu – Renex Soldering Championship. Firma poprzez tę działalność promuje standardy i umiejętności praktyczne z zakresu produkcji i serwisu urządzeń i podzespołów elektronicznych. Grupa RENEX kładzie duży nacisk na propagowanie nowych technologii zarówno wśród specjalistów z branży jak i młodzieży. Z tego względu pierwszy dzień zawodów dedykowany jest uczniom i studentom szkół technicznych, a obok tytułu Mistrza Polski w Lutowaniu przyznawany jest również tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w Lutowaniu. Tegoroczne Mistrzostwa zostały również wzbogacone o wydarzenie dodatkowe, które odbiło się dużych echem wśród pasjonatów lutowania - pojedynek pomiędzy człowiekiem, Mistrzem Polski w Lutowaniu z 2018 roku Michałem Czerwiec, a Robotem Lutowniczym REECO.

Dziś w ofercie RENEX znajdziemy szerokie spektrum produktów – od tych najprostszych – jak stacje lutownicze i ich elementy zużywalne, po te najbardziej zaawansowane jak automaty Pick&Place, piece lutownicze i rentgenowskie systemy inspekcji. Ofertę uzupełnia wspomniana produkcja własna przeznaczona dla stref ESD – odzież robocza, meble przemysłowe, a nawet zaawansowane roboty lutujące in-line REECO.

Kolejnym elementem misji RENEX jest zrównoważony rozwój. W branży elektronicznej i przemysłowej jest to szczególnie istotne z uwagi, chociażby z uwagi na emitowanie szkodliwych substancji do środowiska.

Firma od wielu lat stara się ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko, zmniejszając zużycie papieru, digitalizując swoje procesy, a przede wszystkim rozwijając nowoczesne technologie zwiększające wydajność procesów technologicznych, zmniejszające ilości strat (odpadów) oraz konsumpcję energii. Kluczowym produktem w tej sferze jest Robot Lutowniczy REECO pozwalający na produkcję elektroniki przy bardzo małym zużyciu energii. W tym roku przy okazji Pikniku Rodzinnego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka pracownicy firmy zasadzili 30 drzewek. W działaniu tym wyraża się nie tylko symbolika jubileuszu, ale również dbałości o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych wydarzeń organizowanych z okazji obchodów 30-lecia. Już dziś zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która jest planowana na październik 2019 roku. Wybór tej formy wynika z dążenia firmy RENEX do jak najszerszego dzielenia się wiedzą i zdobytym doświadczeniem z jej partnerami biznesowymi. Ideę tę potwierdza fakt, że RENEX Electronics Education Center jest największym centrum szkoleniowym dla elektroników w Polsce i Europie Centralno-Wschodniej.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z Pikniku Rodzinnego RENEX z okazji 30-lecia.