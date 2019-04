Znamy już Młodzieżowego Mistrza Polski w Lutowaniu

W tym roku zawody odbywają się w Centrum Technologicznym Firmy RENEX we Włocławku, pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławka.

Ze względu na ogromne zainteresowanie organizatorzy wprowadzili limity uczestnictwa do dwóch zawodników z jednej szkoły. Mistrzostwa są prestiżowym wydarzeniem i na terenie szkół i uczelni były przeprowadzane eliminacje wewnętrzne oraz przygotowania tak, aby wyłonić najlepszych zawodników.

Rywalizacja 70 zawodników w 5 grupach eliminacyjnych wyłoniła czternastu finalistów:

Michał Samul (Politechnika Białostocka) Jacek Martyniak (Politechnika Warszawska) Tomasz Smaż ( Politechnika Łódzka) Nils Thernström ( Politechnika Białostocka) Piotr Szczepka ( Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Sosnowiec) Adam Troszyński ( Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek) Bartłomiej Kucharek ( Techniczne Zakłady Naukowe, Dąbrowa Górnicza) Łukasz Sosnowski ( Techniczne Zakłady Naukowe, Dąbrowa Górnicza) Krzysztof Bałażyk ( Politechnika Warszawska) Paweł Rogowski ( Politechnika Łódzka) Kewin Głuszko ( Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Olsztyn) Marcin Nowak ( Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica, Zduńska Wola) Kacper Baszczok ( Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Gliwice) Darian Bonk ( Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Gliwice)

Rywalizację finałową i tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w Lutowaniu wygrał Adam Troszyński reprezentujący Zespół Szkół Elektrycznych z Włocławka. Nagrodą dla zwycięzcy była stacja lutownicza PACE ST-50 z rączką lutowniczą TD-100, zestaw narzędzi precyzyjnych PIERGIACOMI oraz zestaw narzędzi serwisowych LINDSTRÖM.

Drugie miejsce zajął Michał Samul reprezentujący Politechnikę Białostocką. Nagrodami za zajęcie drugiego miejsca były: lutownica gazowa SUPER-PRO zestaw PORTASOL, zestaw narzędzi precyzyjnych PIERGIACOMI oraz zestaw narzędzi serwisowych LINDSTRÖM.

Na miejscu trzecim zakwalifikował się Paweł Rogowski reprezentujący Politechnikę Łódzką zdobywając nagrody: Lutownicę kolbową GOOT PX-20, zestaw narzędzi precyzyjnych PIERGIACOMI oraz zestaw narzędzi serwisowych LINDSTRÖM.

Nagrody finalistom wręczali przedstawiciele światowych marek - IPC oraz Tagarno.

Jak podkreślają organizatorzy - firma RENEX - wszyscy finaliści wykazali się najwyższymi umiejętnościami i wiedzą z zakresu montażu płytek PCB. Rywalizacja była bardzo wyrównana a poziom bardzo wysoki.

W szranki stanęli również człowiek z robotem – Mistrz Polski w Lutowaniu 2018 – Pan Michał Czerwiec i Robot Lutowniczy REECO. Po ekscytującej walce zwycięzcą okazał się człowiek – Mistrz potwierdził swoją wysoką formę. Jak zapewniają jednak organizatorzy zawody odbyły się na „krótkim dystansie” – na długim robot zostawia w tyle konkurencję.

Na uczestników czekały również trzy konkursy. W pierwszym „Znajdź i Wygraj” – uczestnicy odpowiadając na pytania wykazywali się spostrzegawczością i umiejętnościami szacowania. Wystartowało aż 47 zawodników. Rywalizację wygrał Pan Michał Kaczmarek z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, któremu udało się udzielić najbardziej precyzyjnych odpowiedzi.

Drugi konkurs „Zdjęcie z Plakatem” odbył się w sferze Internetu. Na fanpage’u organizatora uczestnicy umieszczali zdjęcia z plakatem Mistrzostw. Nagrodą za najbardziej kreatywne zdjęcie odznaczono Artura Chorysa za zdjęcie pt. „Odlotowe Mistrzostwa”. Najpopularniejszym zdjęciem – z największą liczbę polubień okazało się natomiast zdjęcie Szymona Kowalczyka.

Podobnie jak na niedawnych targach Automaticon bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również „Zawody w Skręcaniu”. Chętni znów mogli sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się wkrętakiem elektrycznym. Tym razem najlepszym okazał się Adam Troszyński - któremu udało się wykręcić i wkręcić 14 śrub w imponującym czasie 1:34:19. Co zaskakujące i imponujące jest to ten sam zawodnik, który chwilę później wygrał tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w Lutowaniu.

Uczestnicy wydarzenia zwiedzali również Centrum Technologiczne RENEX, gdzie mogli zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami ze sfery robotyki i automatyzacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również szkolenia z zakresu robotyki i elektroniki.

Jutro dzień drugi wydarzenia kiedy to będą rywalizować ze sobą przedstawiciele firm. Wszystkich chętnych do udziału i kibicowania zapraszamy do nowego obiektu CENTRUM TECHNOLOGICZNEGO RENEX we Włocławku.

Organizator - firma RENEX - jest jedną z największych polskich firm z branży elektronicznej. Firma szczyci się świadczeniem kompleksowego wsparcia dla przemysłu elektronicznego. Tegoroczne Mistrzostwa Polski w Lutowaniu, organizowane przez firmę już po raz czwarty, zbiegają się z obchodami 30lecia działalności.

Od 20 lat firma RENEX promuje wiedzę z zakresu projektowania i produkcji elektroniki. RENEX EEC jest największym Centrum Szkoleniowy IPC w Europie i przeszkoliła do tej pory ponad 30 tysięcy specjalistów.

Więcej informacji oraz relacje wideo z wydarzenia na rsc.zone oraz na fanpage’u https://www.facebook.com/RSC.zone/