Jutrzejszy dzień zostanie poświęcony rywalizacji uczniów i studentów szkół technicznych. Kolejnego dnia zmagać się będą przedstawiciele firm. W ciągu dwóch dni zmierzy się ze sobą 140 zawodników z całej Polski.

Emocje są co roku duże, gdyż na zwycięzcę oprócz tytułu Mistrza Polski w Lutowaniu i nagród czeka również oferta sponsorska firmy RENEX na wyjazd jako reprezentant Polski na Mistrzostwa Europy i Świata w Lutowaniu.

Organizator – firma RENEX – zapowiada, że tegoroczna edycja zostanie wzbogacona o szereg wydarzeń towarzyszących. Poniżej krótkie zestawienie wybranych wydarzeń:

„Człowiek vs. Robot” – pojedynek Mistrza Polski w Lutowaniu 2018 - Michała Czerwca, z Robotem Lutowniczym REECO. Walka będzie bardzo ekscytująca, tym bardziej, że Robot Lutowniczy REECO, otrzymał w roku 2018, prestiżowe wyróżnienia, m.in. Dobry Wzór w kategorii Praca.

Konkurs - „Znajdź i Wygraj” – Zadanie polegać będzie na pisemnym odpowiedzeniu na serię pytań. sprawdzana będzie spostrzegawczość i umiejętność szacowania uczestników.

Konkurs „Zdjęcie z Plakatem” – Organizatorzy zapraszają uczestników do umieszczania na ich fanpage’u zdjęć z plakatem Mistrzostw. Nagradzane będą najbardziej popularne zdjęcia i najbardziej kreatywne.

„Zawody w Skręcaniu” – druga już edycja tego wydarzenia w tym roku. Chętni będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się wkrętakiem elektrycznym na czas.

Na zwycięzców wszystkich konkursów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszystkich chętnych do udziału i kibicowania zapraszamy do nowego obiektu CENTRUM TECHNOLOGICZNEGO RENEX we Włocławku.