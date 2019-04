Podsumowanie Zawodów w Skręcaniu

W ciągu trzech dni o nagrody i tytuł Najlepszego Montera rywalizowało 150 zawodników.

Zadanie postawione przed zawodnikami wydawało się banalnie proste – trzeba było wykręcić z obudowy z użyciem profesjonalnego wkrętaka elektrycznego Delvo 14 śrubek, a następnie wkręcić je z powrotem. To jednak pozory. Przy presji czasu i widzach patrzących na każdy ruch zawodnika śrubki zdawały się być coraz mniejsze. Stopień opanowania emocji często decydował o wynikach.

Jednak byli i tacy, którzy wykazali się nerwami ze stali i pewną ręką. Najlepszy wynik i rekord całych zawodów osiągnął zwycięzca pierwszego dnia Pan Marcin Wołucki. z czasem 01:29”14 dla udowodnienia jak imponujący jest to wynik można szybko przeliczyć, że wykręcenie i wkręcenie 14 śrubek to 28 czynności co daje w przybliżeniu 3 sekundy na czynność.

Drugi najlepszy wynik nie odstawał jednak znacząco. Osiągnął go zwycięzca drugiego dnia Pan Piotr Kowalczyk z równie imponującym czasem 01:30”03.

Poniżej przedstawiamy oficjalne zestawienie najlepszych wyników:

Dzień 1:

1. Marcin Wołucki - 01:29”14

2. Igor Sieklucki - 01:39”06

3. Jakub Sondej - 01:39”18

Dzień 2:

1. Piotr Kowalczyk - 01:30”03

2. Michał Krzywicki - 01:34”13

3. Jan Owsiany - 01:44”13

Dzień 3:

1. Grzegorz Bednarek - 01:33”00

2. Sławomir Przybyłowski - 01:40”04

3. Kamil Pawlik - 01:43”05

Nagrody - zestawy antystatyczne dla elektroników marki REECO ufundowane przez firmę RENEX, przyznawano za trzy najlepsze wyniki każdego dnia. Zwycięzca dnia otrzymywał dodatkowo zestaw narzędzi ręcznych Piergiacomi.

Zainteresowanym polecamy materiał video z zawodów dostępny tutaj oraz oczywiście udział w kolejnej edycji Zawodów, która, zgodnie z zapowiedziami organizatora - firmy RENEX, odbędzie się już w formie Mistrzostw Polski w Skręcaniu.