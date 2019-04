Znamy już zawodników Mistrzostw Polski w Lutowaniu RSC 2019

W pierwszym dniu zawodów, 10 kwietnia, o tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w Lutowaniu rywalizować będą uczniowie i studenci szkół technicznych. Drugiego dnia o tytuł Mistrza Polski, rywalizować ze sobą będą przedstawiciele firm z przemysłu elektronicznego.

Pełne listy zakwalifikowanych zawodników dostępne są na stronie: http://rsc.zone/grupy/

Tegoroczne listy zawodników zostały już zamknięte, ale organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych widzów do przybycia do Centrum Technologicznego RENEX we Włocławku i kibicowania. Tym bardziej, że tegoroczna edycja Mistrzostw, została wzbogacona o dodatkowe, pierwsze w swoim rodzaju Zawody. Do rywalizacji, stanie Mistrz Polski w Lutowaniu z roku 2018 – Michał Czerwiec, reprezentujący Firmę Bornico, naprzeciw Robota Lutowniczego REECO. Walka będzie bardzo ekscytująca, tym bardziej, że Robot Lutowniczy REECO, otrzymał w roku 2018, prestiżowe wyróżnienia, m.in. Dobry Wzór w kategorii Praca.

Kilka słów o zawodach:

Jest to już czwarta edycja wydarzenia, które z roku na rok cieszy się coraz większą renomą w kręgach elektroników.

Podczas zawodów oceniana jest przede wszystkim funkcjonalność wykonanego pakietu. Ponadto sędziowie będą brać pod uwagę jakość wykonanego montażu oraz metodykę pracy zawodnika odwołując się do światowych standardów (IPC – A – 610 rewizja G klasa 3 – stan dopuszczalny).

Na zwycięzców Mistrzostw czekają wartościowe nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnych urządzeń i narzędzi dla elektroników oraz nagrody pieniężne.

Zdobywcy tytułu Mistrza Polski w Lutowaniu firma RENEX, będąca sponsorem reprezentacji Polski, zapewni dodatkowo przygotowania do zawodów oraz pokrycie kosztów transportu i pobytu na Mistrzostwach Europy i Świata odbywających się w Monachium w listopadzie bieżącego roku.

W tej formule Mistrz Polski z 2017 roku - Grzegorz Szymańczuk zdobył tytuł Mistrza Europy.

Mistrzostwa Polski w Lutowaniu RSC 2019 pokażą nam wkrótce, która z firm może szczycić się Mistrzem Polski w Lutowaniu oraz być może przyszłym Mistrzem Europy czy Świata.