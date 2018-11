Firma RENEX z dumą informuje, że została oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem produktów Heller Industries w Polsce.

Heller Industries jest światowym liderem w technologii produkcji pieców rozpływowych. Firma opracowała tę technologię w latach 80tych i rozwija ją do chwili obecnej. Krokiem milowym w tym procesie było stworzenie pierwszego bezfiltrowego systemu oddzielania topnika, za co przedsiębiorstwo to otrzymało prestiżową nagrodę Vision Award for Innovation in Soldering. Dzięki temu odkryciu okres pomiędzy poszczególnymi konserwacjami został znacznie wydłużony, w efekcie dając użytkownikom nawet kilka miesięcy bez konieczności przeprowadzania przerw serwisowych. Sprawia to, że produkty marki Heller Industriescharakteryzują się najniższymi kosztami eksploatacji w branży.