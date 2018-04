Znamy Mistrzów Polski w lutowaniu wyłonionych podczas RENEX Soldering Championship

III Edycja Mistrzostw Polski w lutowaniu, zorganizowana przez firmę RENEX we Włocławku w Browarze B, właśnie się zakończyła. Tym razem, w dniu, w którym rywalizowali przedstawiciele firmy, doszło do sytuacji, w której dwóch zawodników z czołówki zdobyło tę samą liczbę punktów. By rozstrzygnąć, który z nich zajmie drugie, a który trzecie miejsce, sędziowie wzięli pod uwagę czas, w jakim każdy zawodników ukończył lutowanie komponentów na płytce.