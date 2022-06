Grupa RENEX z Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

14 czerwca 2022 w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyła się gala, w toku której prestiżowe wyróżnienia - Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - odebrali autorzy najbardziej wartościowych przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej.

Nagrodę w kategorii „Gospodarka” przyznano Grupie RENEX za opracowanie w ramach działalności CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX Robota Lakierującego REECO.

Nagrodzone urządzenie zostało stworzone w celu zautomatyzowania etapu produkcyjnego obejmującego rozprowadzanie natryskowe płynów. Obejmuje to w szczególności nakładanie różnych typów powłok, w tym często stosowanego w branży produkcji elektroniki pokrycia conformal coating. Automat został wyposażony w zawór natryskowy zapewniający równomierne nanoszenie powłok płynnych o lepkości od niskiej do średniej oraz zintegrowany układ płukania dyszy eliminujący problem ręcznego czyszczenia zaworu.

To już kolejna z nagród przyznanych robotom REECO. W 2020 roku cała seria została odznaczona Godłem TERAZ POLSKA.

„To wyróżnienie jest dla nas bardzo cenne w dwóch wymiarach. Po pierwsze ze względu to, że czujemy się silnie związani z regionem Kujawsko-Pomorskim. To tu założyliśmy naszą działalność ponad 33 lata temu i mimo upływu lat i rozwoju naszej firmy – już teraz na cały obszar Europy Środkowo-Wschodniej to tu wciąż mamy naszą główną siedzibę i z tym miejscem wiążemy naszą przyszłość. Równie istotnym aspektem jest dla nas docenienie przez kapitułę konkursu nowoczesnych technologii urzeczywistnionych w opracowanym przez nas urządzeniu. Kluczową misją naszej firmy jest dostarczanie wsparcia naszym klientom i partnerom. Uważamy, że działanie w wymiarze doradztwa, szkoleń jak i opracowywanego i oferowanego wysokiej klasy wyposażenia ma bardzo istotny wpływ na rozwój wielu branż, w tym tych ze sfery nowoczesnych technologii. (…) Największe podziękowania i gratulacje należą się Zespołowi RENEX Group – w szczególności naszemu Działowi Badawczo-Rozwojowemu, specjalistom CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX oraz Pracownikom i Współpracownikom innych działów naszej Grupy, którzy przyczynili się do opracowania nagrodzonego Robota Lakierującego REECO. Komentowali Państwo Marzena Szczotkowska-Topić i Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

Roboty REECO to seria gotowych do użycia urządzeń, które mogą być implementowane w działających liniach produkcyjnych, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanego procesu projektowania rozwiązań technologicznych i integracji. Zależnie od modelu urządzenia mogą wykonywać takie czynności jak skręcanie, dozowanie, lakierowanie lutowanie czy też etykietowanie. Flagowym i pierwszym urządzeniem w tej serii jest Robot Lutowniczy REECO. Jest to urządzenie przeznaczone do realizacji jednego z etapów produkcji urządzeń elektronicznych - do lutowania elementów przewlekanych na płytach PCB. Tym samym urządzenie pozwala na automatyzację części procesów wytwórczych w zakładach produkujących elektronikę i zmniejszenie związanych z nimi kosztów.

O Grupie RENEX:

RENEX jest jedną z największych i najdłużej działających polskich firm, dostarczającą najnowsze technologie w zakresie produkcji i serwisu urządzeń elektronicznych.

Od 1989 roku firma rozwinęła się z działalności dostawczej do obecnie funkcjonującej rozległej struktury, na którą składa się szereg firm w Polsce i sieć oddziałów zagranicznych. Grupę RENEX tworzą dziś podmioty wyspecjalizowane w zakresie dystrybucji, doradztwa, sprzedaży i szkoleń.

Znaczącym elementem działalności Grupy RENEX pozostaje sfera dystrybucyjna. Dzięki wieloletniej stabilności działania firma uzyskała zaufanie największych światowych producentów – stając się Autoryzowanym Dystrybutorem renomowanych światowych producentów – takich jak YAMAHA, SEC, JBC, PACE, INDIUM czy HELLER. Sprawia to, że firma dysponuje niezwykle szeroką ofertą, stacji lutowniczych, narzędzi, urządzeń, preparatów i akcesoriów dobieranych dla klienta zależnie od jego indywidualnych potrzeb.

Cechą szczególnie wyróżniającą RENEX jest prowadzenie szkoleń – w skład firmy wchodzi m.in. największe Autoryzowanym Centrum Szkoleniowe IPC w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym możliwe jest uzyskanie pełnych certyfikatów IPC, otwierających drogę do nowych, wymagających rynków. W trakcie przeprowadzanych szkoleń kursanci korzystają z profesjonalnych urządzeń i narzędzi. Trenerzy RENEX dysponują wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu personelu.

Grupa stworzyła również CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, w którym zespół wykwalifikowanych Inżynierów i Doradców Techniczno-Handlowych RENEX prowadzi szkolenia procesowe, prezentacje i testy oferowanych urządzeń i linii technologicznych. Kursanci mają możliwość poznać wszystkie urządzenia składające się na proces produkcyjny, a klienci sprawdzić maszyny i urządzenia w działaniu przed podjęciem decyzji o ich zakupie. Dla klientów wykonywane są również prototypy i partie próbne pozwalające zarówno na ocenę urządzeń jak i uzyskanie pomocy w doborze odpowiednich procesów wytwórczych.

Działania te są również uzupełnione o szerokie spektrum zindywidualizowanych szkoleń z obsługi i programowania robotów. W ramach AUTORYZOWANEGO CENTRUM SZKOLENIOWEGO YAMAHA prowadzone są szkolenia z zakresu zaawansowanej robotyki przemysłowej skierowane do integratorów, operatorów oraz uczniów i studentów.

Wszystko to sprawia, że RENEX pozostaje jedyną na polskim rynku firmą oferującą klientom całościową obsługę w zakresie produkcji i serwisu urządzeń elektronicznych.

Grupa opracowuje i wytwarza również własne produkty. Pod marką REECO dostarcza m.in. meble i odzież zabezpieczające przed powstawaniem wyładowań elektrostatycznych – tj. takie, które muszą być stosowane by nie doszło do uszkodzeń wrażliwych komponentów elektronicznych. Zakres zastosowania tych produktów wychodzi jednak daleko poza branżę elektroniczną zdobywając coraz większe uznanie w takich dziedzinach jak branża laboratoryjna czy też farmakologiczna. Produkty marki REECO, były wielokrotnie nagradzane prestiżowymi wyróżnieniami, m.in. Dobry Wzór w kategorii Praca.

Pod drugą marką – CLEANROOM Grupa buduje i serwisuje pomieszczenia czyste szeroko stosowane w branżach medycznej i laboratoryjnej.

W ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej firma stworzyła również uznaną na rynku linię Robotów REECO, która została w tym roku nagrodzona godłem TERAZ POLSKA. Zgodnie ze specjalizacją Grupy RENEX pierwszy opracowany model pozwalał na automatyzację procesu lutowania, ale w ostatnich latach opracowano również nowe warianty robotów, m.in. do dozowania, etykietowania oraz inne, wynikające z indywidualnych potrzeb klientów.

Celem Grupy RENEX jest kompleksowe zaspokajanie szerokich potrzeb klientów. Grupa poprzez swoją działalność doradczą, szkoleniową i dostawczą wspomaga automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych a co za tym idzie daleko idący rozwój swoich partnerów biznesowych.

Sukcesywnie poszerzając ofertę oraz przyczyniając się do sukcesów klientów firma osiągnęła znaczącą pozycję, stając się cenioną w branży elektronicznej. Mimo ogromnego rozwoju, i ponad 150 pracowników RENEX pozostaje Firmą Rodzinną kierującą się wartościami otwartości i zaufania.

RENEX kompleksowe wsparcie przemysłu elektronicznego.

