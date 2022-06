RENEX Group dystrybutorem Arcadii

Firma Arcadia jest producentem specjalistycznych systemów magazynowych. Tworzone przez nią rozwiązania służą optymalizacji zarządzania zasobami w produkcji elektroniki.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy Arcadia, celem tej prężnie rozwijającej się i zdobywającej renomę firmy z Bottagny w północnych Włoszech jest projektowanie i produkcja systemów upraszczających i zwiększających wydajność i efektywność procesów produkcyjnych firm działających w branży SMT.

Arcadia tworzy obecnie światową sieć dystrybutorów swoich produktów i systemów wchodząc we współprace z wybranymi podmiotami specjalistycznymi działającymi na rynkach europejskim i południowo-amerykańskim.

MATERIAŁ VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=dWZUF9d8GFQ

„Współpraca jaką nawiązujemy rozszerzy naszą ofertę w zakresie systemów magazynowania komponentów SMT. Uważamy, że ten zakres rozwiązań jest kluczowy dla branży produkcji elektroniki i stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stawianych przed tą branżą. Optymalizacja produkcji, z użyciem najnowszych narzędzi – zarówno tych fizycznych jak i oprogramowania – w coraz większym stopniu wyznacza standardy konkurencyjności. Ufamy, że wchodzące do naszej oferty produkty marki Arcadia – wysoko oceniane przez naszych specjalistów – przyczynią się do rozwoju wielu polskich przedsiębiorstw. Już teraz nasi przedstawiciele są gotowi do opracowywania z ich użyciem rozwiązań dla zainteresowanych przedsiębiorców.” - komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

Do oferty Grupy RENEX wchodzi między innymi opracowany przez firmę Arcadia system Archimedes obejmujący specjalistyczne regały i wózki magazynowe do przechowywania komponentów SMT. Jego główną funkcją jest wsparcie pracowników produkcji w opracowywaniu list potrzebnych komponentów, określenie ich położenia w magazynie, ułatwienie ich pobrania i odłożenia nadmiaru po zakończeniu produkcji w odpowiednie miejsce. Tym samym rozwiązanie pozwala na skrócenie czasu pracowników potrzebnego na przygotowanie się do przezbrojenia urządzeń w toku produkcji, co w konsekwencji zwiększa wydajność i redukuje ryzyko związane z możliwymi przestojami spowodowanymi złą organizacją magazynu.

Grupa RENEX specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowej oferty dedykowanej branży produkcji elektroniki oraz branżom pokrewnym, dostarczając wyposażenie i świadcząc usługi doradcze, szkoleniowe oraz serwisowe z zakresu wszystkich dostarczanych produktów, produkcji elektroniki, robotyki i automatyzacji.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX.

Więcej na www.renex.pl