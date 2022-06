Grupa RENEX na Evertiq Expo Berlin

Targi Evertiq są wydarzeniami dedykowanymi branży projektowania i produkcji elektroniki organizowanymi w szeregu europejskich miast od ponad dziesięciu lat.

W ramach rozwoju marki REECO na rynkach europejskich, Grupa RENEX zaprezentowała na wydarzeniu jeden z najpopularniejszych modeli swojej marki - Stół Antystatyczny REECO Premium Electric. Dzięki temu odwiedzający stoisko mieli możliwość zapoznania się z jakością i rozwiązaniami modułowymi całego Systemu Mebli REECO, jak również unikatową dla tego modelu elektryczną regulacją wysokości blatu.

„Rozwiązania jakie zaprezentowaliśmy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników z Niemiec i innych krajów europejskich. Jest to dla nas znaczące, gdyż sprzedaż zagraniczna stanowi bardzo istotny element obecnej jak i przyszłej linii rozwoju zarówno naszej marki REECO jak i całej Grupy RENEX. Już teraz widzimy, że wytwarzane i oferowane przez nas produkty z dużym powodzeniem mogą konkurować jakościowo, innowacyjnie i cenowo z rozwiązaniami zagranicznymi. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma dla nas działalność rozwijająca świadomość naszej marki na rynkach europejskich i światowych – taka jak udział w targach Evertiq w Berlinie.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaprezentowany na targach konfigurator mebli przemysłowych REECO pozwala na wirtualne a przy tym proste tworzenie za pośrednictwem strony www.reeco.info indywidualnych stanowisk pracy - precyzyjnie dopasowanych do potrzeb użytkownika.

Meble Antystatyczne REECO – to linia specjalistycznych mebli przemysłowych. Linia została opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie, ze względu na swoją jakość, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców z innych branż. Meble mają stalową konstrukcję pokrytą powłokami o właściwościach antystatycznych. Dzięki temu mogą być stosowane w tzw. strefach EPA, w jakich produkuje i naprawia się elektronikę redukując ryzyko uszkodzeń w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Meble przemysłowe REECO mają strukturę modułową dzięki czemu mogą być dowolnie przystosowywane do wymogów danego środowiska pracy. Jednym z flagowych elementów tej serii produktów jest Stół Antystatyczny Premium Electric z wysokością blatu regulowaną elektrycznie. Pozwala to na tworzenie przestrzeni ergonomicznych redukujących ryzyko schorzeń zawodowych i cechujących się dużą wydajnością procesu. Modułowość połączona z utrzymywaną spójną na przestrzeni lat jakością i dostępnością oferty pozwala użytkownikom na dalsze rozbudowywanie i modyfikowanie swoich przestrzeni pracy wraz z ich zmieniającymi się potrzebami.