Grupa RENEX na targach Amper

Targi Amper są wydarzeniem dedykowanym branży elektrotechnicznej i elektronicznej. W tegorocznej – 28 już edycji wzięło udział 570 wystawców z 27 krajów.

Grupa RENEX w kooperacji ze swoimi partnerami z Czech i Słowacji – firmami P2J i ELPRO - zaprezentowała na wydarzeniu opracowaną i produkowaną przez siebie w Polsce serię antystatycznych, modułowych mebli REECO.

Odwiedzający stoisko mieli możliwość zapoznania się aż z czterema przykładowymi konfiguracjami stołów przemysłowych opartych na tym systemie, a co za tym idzie z założeniami i zaletami całej serii mebli REECO, które poprzez swoją modułowość pozwalają na tworzenie ergonomicznych, indywidualnie dopasowanych, wydajnych stanowisk i przestrzeni pracy.

W prezentacji nie zabrakło flagowego modelu serii - Stołu Antystatycznego REECO Premium Electric – o regulowanej elektrycznie wysokości blatu. Rozwiązanie to pozwala użytkownikowi na częste zmiany pozycji pracy pomiędzy siedzącą a stojącą, co redukuje ryzyko schorzeń zawodowych. Funkcja ta pozwala również na łatwe przystosowanie stanowiska do wymogów konkretnej osoby czy zadania.

„Widzimy duże zainteresowanie naszymi meblami w pełni polskiej produkcji na rynkach europejskich i to wydarzenie to potwierdziło. Nasze rozwiązania przyciągały uwagę odwiedzających zarówno z branży elektronicznej – szukających wyposażenia typowo dla stref EPA, jak i przedstawicieli innych branż, którzy dostrzegali duży potencjał oferowanych przez nas modułowych i wysokiej jakości elementów. Jesteśmy dumni, że polska marka jest doceniana przez specjalistów z całej Europy i nie tylko.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

Na targach został również zaprezentowana nowość - konfigurator mebli przemysłowych REECO. To multimedialne, inteligentne narzędzie pozwala na wirtualne i intuicyjne tworzenie za pośrednictwem strony www.reeco.info indywidualnych stanowisk pracy - precyzyjnie dopasowanych do potrzeb użytkownika.

Meble Antystatyczne REECO – to linia specjalistycznych mebli przemysłowych. Linia została opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie, ze względu na swoją jakość, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców z innych branż. Meble mają stalową konstrukcję pokrytą powłokami o właściwościach antystatycznych. Dzięki temu mogą być stosowane w tzw. strefach EPA, w jakich produkuje i naprawia się elektronikę redukując ryzyko uszkodzeń w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Meble przemysłowe REECO mają strukturę modułową dzięki czemu mogą być dowolnie przystosowywane do wymogów danego środowiska pracy. Jednym z flagowych elementów tej serii produktów jest Stół Antystatyczny Premium Electric z wysokością blatu regulowaną elektrycznie. Pozwala to na tworzenie przestrzeni ergonomicznych redukujących ryzyko schorzeń zawodowych i cechujących się dużą wydajnością procesu. Modułowość połączona z utrzymywaną spójną na przestrzeni lat jakością i dostępnością oferty pozwala użytkownikom na dalsze rozbudowywanie i modyfikowanie swoich przestrzeni pracy wraz z ich zmieniającymi się potrzebami.