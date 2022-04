Luminos LED ESD jest lampą stanowiskową, przeznaczoną do oświetlania pola roboczego przed użytkownikiem siedzącym przy biurku bądź stanowisku pracy. Zastosowane diody LED o mocy 24W generują światło o temperaturze barwowej w zakresie od 5700K do 6000K tj. zbliżonej do słonecznego, a w połączeniu z konstrukcją klosza pozwalają na równomierne i szerokie rozprzestrzenianie światła.

Wysięgnik lampy jest mocowany do blatu i ma długość 112cm dzięki czemu może być stosowany z większością standardowych stołów roboczych. Wzmocnione przeguby pozwalają przy tym na jego optymalne i ergonomiczne ustawienie przed użytkownikiem.

Urządzenie zostało opracowane i wytworzone z myślą o działaniu w tzw. strefach EPA I spełnia wytyczne normy IEC 61340-5-1 określającej standardy ochrony przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną.

Oznacza to, że nowa Lampa Luminos REECO LED ESD może być z powodzeniem stosowana w przez podmioty z branży produkcji i naprawy elektroniki oraz serwisy urządzeń elektronicznych, choć jak podkreślają przedstawiciele Grupy RENEX zakres jej zastosowań jest o wiele szerszy i obejmuje takie sfery jak inżynieria precyzyjna, mechanika, tworzywa sztuczne, medycyna, automatyka, energetyka czy poligrafia.

„Lampa Luminos LED ESD jest kolejnym produktem we wciąż rozbudowywanej przez nas ofercie urządzeń REECO. Uważamy te działania naszej Grupy za bardzo istotne dla realizacji misji dostarczania kompleksowej oferty produktów i usług. W naszej ocenie poprzez urządzenia naszej własnej marki możemy w bardzo precyzyjny sposób dostarczać najwyższej jakości rozwiązania dedykowane naszym Klientom i Partnerom.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

Linia Urządzeń REECO jest tworzona z myślą o zastosowaniu w przestrzeniach specjalistycznych. W jej zakresie znaleźć można m.in. takie elementy wyposażenia jak: stacje hot-air, podgrzewacze PCB, podajniki i dyspensery, myjki ultradźwiękowe czy pochłaniacze oparów.

Poza urządzeniami Grupa RENEX opracowała i dostarcza pod marką REECO również serię nowoczesnych robotów, antystatyczne meble przemysłowe, oraz odzież antystatyczna.

Polska linia produktów REECO rozwija się w ostatnich latach na rynki zagraniczne. W ubiegłym roku Grupa RENEX informowała o 50% wzroście eksportu grup produktów REECO.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX – dth@renex.pl

Więcej na www.renex.pl oraz na www.reeco.info