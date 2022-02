Specjalista RENEX trzeci na świecie

Zawody skupiły inżynierów serwisu urządzeń YAMAHA SMT z całego świata. Ich celem było wyłonienie i wyróżnienie najlepszych specjalistów, reprezentujących najwyższy poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Pytania i zadania stawiane uczestnikom obejmowały cały zakres urządzeń YAMAHA do produkcji pakietów elektronicznych: w tym automaty pick&place, drukarki szablonowe i urządzenia inspekcyjne. Sprawdzane były umiejętności szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów zarówno poprzez działania serwisowe jak i z użyciem narzędzi do zdalnego wsparcia takich jak Remote Machine Support oraz All Image Tracer.

Całość wydarzenia odbyła się w formule online i obejmowała dwa etapy – eliminacje i finał skierowany do 15 najlepszych specjalistów. Przedstawiciel Grupy RENEX - Paweł Malinowski ukończył rundę eliminacyjną na miejscu trzecim.

W części finałowej specjalista RENEX wykazał się najwyższymi umiejętnościami rozwiązywania problemów. Spośród uczestników przyznano mu Nagrodę Specjalną, jako uznanie za niestandardowe podejście oraz to, że jako jedyny bezbłędnie poradził sobie w pewnych etapach tej rundy.

Ostatecznie etap finałowy, oraz całe zawody Paweł Malinowski ukończył plasując się na miejscu trzecim spośród specjalistów YAMAHA SMT z całego świata.

„Staramy się cały czas rozwijać nasze umiejętności i wiedzę by zapewnić najwyższy poziom usług naszym Klientom. Ten konkurs był swego rodzaju sprawdzeniem się na poziomie światowym. Myślę, że ta nagroda jest dopełnieniem nagrody uzyskanej przez nasz Dział Serwisu za Najlepszy Serwis Yamaha w Europie 2020 i pokazuje, że jako Dział jesteśmy dobrzy w tym co robimy i zostaliśmy wtedy właściwie docenieni.” Komentował Paweł Malinowski.

W lutym 2021 roku Grupie RENEX został przyznany tytuł YAMAHA Best Service Provider Award. Grupa została wtedy doceniona za najlepszy w skali Europy poziom usług związanych z serwisem dostarczanych urządzeń, ich instalacją i przeprowadzanymi szkoleniami w zakresie montażu oraz inspekcji komponentów SMT.

Paweł Malinowski – na co dzień jest Kierownikiem Działu Serwisu Grupy RENEX działającego w ramach CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX. Wraz ze swoim zespołem dostarcza wsparcie serwisowe, doradcze i szkoleniowe Klientom i Partnerom RENEX, tak by mogli w jak najpełniejszym wymiarze wykorzystywać potencjał swoich urządzeń i linii produkcyjnych.

„Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu Pana Pawła Malinowskiego. Jest specjalistą prawdziwie światowej klasy. To dzięki niemu i specjalistom takim jak on możemy dostarczać najwyższy poziom usług naszym klientom. W naszej ocenie sukces ten wiele mówi również o poziomie jaki osiągnęła cała polska branża produkcji i naprawy elektroniki. Po wielu latach rozwoju i budowania zaplecza wiedzy i infrastruktury dziś możemy szczycić się tym, że to tu znaleźć można jednych z najlepszych specjalistów na świecie.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

W ramach świadczenia najwyższego poziomu usług, Grupa RENEX stworzyła CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE i DEMOROOM RENEX. W tych przestrzeniach zainteresowani z pomocą doświadczonych inżynierów RENEX mogą dobrać odpowiednie dla ich procesów urządzenia i przetestować je na miejscu – również na własnych komponentach i podzespołach. Specjaliści RENEX prowadzą tu również szeroki zakres usług doradczo-szkoleniowych pozwalających na jak najpełniejsze wykorzystanie możliwości linii produkcji pakietów elektronicznych.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX Group – dth@renex.pl.

Więcej na www.renex.pl