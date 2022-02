Grupa RENEX włącza się w akcję na rzecz dzieci

W ramach akcji, do specjalnego pojemnika w kształcie serca ustawionego przy Szkole Podstawowej numer 2 we Włocławku zbierane będą nakrętki od napojów. Zyski pozyskane ze sprzedaży zebranych surowców zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Maluch i Calineczka, w szczególności na wyposażenie, wycieczki i wyjazdy wakacyjne oraz sprzęt i zabiegi rehabilitacyjne.

Materiał video: https://www.youtube.com/watch?v=Tk00KD_xzPQ

„Zachęcamy wszystkich do włączenia się w pomoc najmłodszym. Tym bardziej że ten szczytny cel można teraz realizować poprzez proste wrzucanie nakrętek do specjalnych pojemników. Co nas bardzo cieszy, już teraz widzimy jak wielu włocławian pomaga i chce pomagać w tego typu lokalnych i szczytnych inicjatywach. Dla nas, jako Grupy RENEX, działania w tej sferze mają kluczowy charakter”. Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – Właściciele Grupy RENEX.

W akcję czynnie włączona jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku. „Mamy nadzieję, że oprócz tego, że zaangażujemy w to przedsięwzięcie całą naszą społeczność szkolną, również przyłączą się tutaj wszyscy nasi mieszkańcy Włocławka do tej wspaniałej akcji (…)”. Komentowała Dyrektor Szkoły – Pani Magdalena Lewandowska.

Akcję na rzecz dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Maluch i Calineczka można również wesprzeć wpłacając środki na konto Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci” przy ul. Sielskiej we Włocławku, o numerze: 32 1230 3389 1111 0010 6487 5580.

O Grupie RENEX

Grupa RENEX specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowego wsparcia w zakresie produkcji pakietów elektronicznych. Obejmuje to szerokie usługi doradztwa techniczno-handlowego, szkoleń i serwisu. W ramach realizacji tej misji Grupa opracowała CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, gdzie partnerzy i klienci mogą z pomocą ekspertów RENEX i korzystając z dostępnych na miejscu kompletnych linii produkcyjnych i DEMO ROOM dobrać rozwiązania, urządzenia i technologie odpowiednie dla swoich potrzeb. Co istotne dostępna wiedza i doświadczenie specjalistów dotyczy nie tylko produkcji SMT, ale również inne sfery działalności RENEX takie jak strefy czyste cleanroom, zabezpieczenia antystatyczne, roboty przemysłowe czy systemy wizyjne. Poza wsparciem doradczym Grupa specjalizuje się również w strefie szkoleniowej. W jej skład od ponad 20 lat wchodzi największe w Europie Środkowo-Wschodniej Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC – prowadzące szkolenia w zakresie norm IPC oraz zabezpieczeń ESD. Ponadto Grupa RENEX dostarcza indywidualnie dobrane szkolenia z prawidłowej obsługi i programowania urządzeń produkcyjnych i robotów przemysłowych. Misję realizacji kompleksowego wsparcia dopełnia pełen zakres usług serwisowych i poserwisowych, których poziom został w ostatnim czasie potwierdzony przyznaną przez Firmę YAMAHA nagrodą Najlepszego Serwisu SMT w Europie.

Więcej o CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX w materiale video:

https://www.youtube.com/watch?v=qezIA-or1Vg

Więcej na www.renex.pl