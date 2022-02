W zrealizowanym w toku niedawnych Targów Productronica w Monachium materiale wideo, Grupa RENEX omawia sfery współpracy z jej kluczowymi partnerami zagranicznymi. W materiale uwzględniono takie światowe marki dostarczające wyposażenie i zaplecze dla branży elektronicznej jak YAMAHA, HELLER, IPC, SOLDERSTAR, PACE, JBC, TAGARNO i MICROCARE.

„Współpraca z globalnymi markami jest jednym z filarów naszej działalności. Kluczowym jest dla nas dostarczanie kompleksowego wsparcia dla branży elektronicznej – to jest obejmującego pełen zakres produktów i usług na najwyższym światowym poziomie. Dużą część tej misji realizujemy we własnym zakresie dostarczając produkty własnej produkcji jak meble, odzież, roboty i wyposażenie marki REECO, działalność CLEANROOM oraz CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX. Pozostałą część misji urzeczywistniamy natomiast poprzez współpracę i dostarczanie na rynek polski i środkowo-europejski produktów największych i najbardziej uznanych światowych marek. (…) Ostatnie targi Productronica były dla nas okazją do spotkania się i podsumowania wraz z naszymi światowymi partnerami sfer naszej współpracy i sukcesów, jakie przyniósł rok 2021”. Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

Materiał video - https://youtu.be/eTfNFFbcDuk

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Na Targach Productronica Grupa RENEX zaprezentowała trzy modele robotów: Robota Lutowniczego REECO, Robota Dozującego REECO oraz Robota Lakierującego REECO. Sekcja ta pozwoliła zobrazować możliwości działania tych urządzeń w różnych aplikacjach na przykładzie ich działania w produkcji pakietów elektronicznych. Jej kluczowym elementem była prezentacja możliwości Robota Lutowniczego w zakresie automatyzacji procesu lutowania przewlekanego płytek PCB. Ponadto zostało zaprezentowane działanie i szeroki zakres aplikacji Robota Dozującego w oparciu o pompę wolumetryczną. Urządzenie to pozwala na aplikowanie substancji o dużej lepkości, takich jak kleje czy silikony. Prezentacji dopełnił Robot Lakierujący – którego jedną z funkcji jest nakładanie powłok typu conformal coating, które są coraz szerzej stosowane do zabezpieczania pakietów elektronicznych przed warunkami zewnętrznymi.

Prezentacja została również rozbudowana o elementy z zakresu Urządzeń REECO - transportery liniowe – nazywane również conveyorami. Urządzenia tego typu pozwalają na rozbudowywanie linii produkcyjnych w oparciu o Roboty REECO i jednostki innych producentów.

Odwiedzający Targi mieli również możliwość zapoznania się z ofertą Mebli Antystatycznych REECO. Ta linia specjalistycznych mebli przemysłowych została opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie, ze względu na swoją jakość, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców z innych branż. Produkty tej linii oparte są o stalową konstrukcję pokrytą powłokami o właściwościach antystatycznych, co sprawia, że mogą być stosowane w tzw. strefach EPA, w jakich produkuje i naprawia się zaawansowaną elektronikę. Na Targach została zaprezentowana modułowość i kompatybilność Mebli REECO – cechy pozwalające na tworzenie ergonomicznych przestrzeni pracy, które redukują ryzyko schorzeń zawodowych i zwiększają wydajność procesu. Ponadto dzięki tym cechom oraz utrzymywanej na przestrzeni lat spójnej jakości i dostępności oferty użytkownicy mają możliwość płynnego rozbudowywania i modyfikowania swoich przestrzeni pracy. Na stoisku Grupy RENEX dostępny był między innymi jeden z flagowych elementów tej serii - Stół Antystatyczny Premium Electric z wysokością blatu regulowaną elektrycznie.

