Grupa RENEX sponsorem WOŚP

W niedzielę, 30 styczna odbył się 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna akcja charytatywna odbyła się na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Grupa RENEX była sponsorem włocławskiego sztabu WOŚP, który, zgodnie z wyliczeniami na dzień 1 lutego 2022, zebrał kwotę aż 243 510,02 złotych.

„Uważamy, że to jak wiele dobrego zrobiła dla ochrony życia i zdrowa dzieci fundacja Jurka Owsiaka, wspierający ją wolontariusze i darczyńcy jest unikatowe na skalę światową i może być powodem dumy dla nas wszystkich. Cieszymy się, że możemy wspierać tę wspaniałą inicjatywę, choć tą małą cegiełką. Oczywiście nie kończymy jeszcze działań. Na internetowej aukcji Allegro WOŚP dostępny jest jeszcze przez kilka dni do wylicytowania weekendowy pobyt dla dwóch osób we wchodzącym w skład naszej Grupy Hotelu Portofino. Pobyt połączony jest z kolacją degustacyjną w naszej śródziemnomorskiej restauracji, więc mamy nadzieję, że zainteresuje to wszystkich szukających dobrego pomysłu np. na prezent walentynkowy. Przy tym można wesprzeć prawdziwie słuszną sprawę”. komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić - właściciele Grupy RENEX.

Licytacja weekendowego pobytu w hotelu Portofino dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://allegro.pl/oferta/sztab-wloclawek-weekend-w-apartamencie-portofino-11753820644

PORTOFINO - Centrum Konferencyjne i Hotel we Włocławku są częścią Grupy RENEX i stanowią zaplecze hotelowe dla uczestników szkoleń i wydarzeń organizowanych w ramach działalności CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX. W ośrodku działa w pełni wyposażona infrastruktura konferencyjna, hotel oraz restauracja kuchni śródziemnomorskiej.

Więcej na https://portofino.com.pl/